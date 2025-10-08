október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állati tetem

1 órája

Pár lépésre volt a legális lehetőség, mégis a régi dögkútnál hajította ki a sertést

Címkék#tetem#dögkút#rendőrség#állatmenhely

Feladta magát a rendőrségen az elhullott sertést illegális helyre kihelyező férfi. A kutyamenhely melletti három konténer szolgál az állati tetemek elhelyezésére.

Zsiga Ferenc

Mint arról korábban beszámoltunk, a közösségi médiát gyorsan bejárta az állati tetem híre, és az önkormányzat a lakosság segítségét kérte az ismeretlen elkövető felderítésében. A Kalocsai Rendőrkapitányságon kedden, a kora délutáni órákban önként jelentkezett az a férfi, aki saját elmondása szerint az utánfutón helyszínre szállított, elhullott sertést illegális helyre, a kalocsai állatmenhely melletti egykori, hivatalosan bezárt „dögkút” közelében, mindenféle takarás nélkül elhelyezte. Az esetet kamera rögzítette. A felháborodást kiváltó eset nyomába eredve több, eddig talán kevésbé ismert szabály, információ birtokába jutottunk.

állati tetemek konténere
Önként jelentkezett az elkövető, aki állati tetemet tett a menhely melletti területre 
Fotó: KalocsaVagyon Kft.

Mint megtudtuk, az eljárást természetesen tovább folytatják, legfeljebb majd a büntetés kiszabásánál lehet enyhítő körülmény, hogy a magát elkövetőnek valló férfi – persze az is vizsgálat tárgyát képezi, hogy valóban ő volt-e – még azelőtt jelentkezett, hogy kilétét a rendőrség megállapította.

A legális lehetőség ott volt a közelben – mondja a Vagyonhasznosító Kft. vezetője

Dr. Bálint József, a Vagyonhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója hírportálunknak elmondta:

– Az ügy tragikomikuma, hogy az eset helyszínétől alig pár tíz méterre van az az önkormányzat tulajdonában lévő három zárt, bárki által hozzáférhető konténer, amelyekben a kisebb testű elhunyt, vagy elhullott haszon- és háziállatok mellett a nagyobb testűek, így például egy sertés is különösebb erőfeszítés nélkül elhelyezhető. Tehát az elkövető számára a legális elhelyezés feltételei adottak voltak. Amennyiben egy sertésnél is nagyobb állatról, például szarvasmarháról, lóról van szó, azt az ÁTEV Solti Kirendeltsége értesítésre, a tulajdonos költségén – igaz, több tízezer forintért, mert az állami támogatás megszűnt – elszállítja. Ezt egyébiránt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet az ilyen méretű állat tulajdonosa számára mind a bejelentést, mind az elszállíttatást illetően kötelező érvénnyel előírja.

Az állati tetemekre vonatkozó szabályok egyértelműek, mégis sokan nem ismerik őket

Az igazgató szerint az inkriminált esetben azonban nem erről van szó. A városi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő Vagyonhasznosító Kft.-nek szerződése van az ÁTEV Zrt. solti telepével. A szerződés értelmében az ÁTEV Zrt. a Vagyonhasznosító Kft. által fizetett díj ellenében a kihelyezett konténerekben elhelyezett, elhullott haszon-, házi- vagy kóbor állatok tetemét rendszeresen begyűjti, fogadja és feldolgozza. Ez a költség a lakosságot nem terheli.

Mikor lehet háziállatot eltemetni a kertben?

Dr. Bálint József kitért arra is, hogy különösen a kedvtelésből tartott, elhunyt háziállatok esetén legális lehetőség, hogy a tetemet az állattartó a saját telkén eltemesse, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Nevezetesen, ha az állat nem volt fertőző betegség hordozója, a temetés helye és mélysége megfelel a talajvíz- és távolsági előírásoknak. Lakótelepen, társasházban, ahol az állattartónak nincs saját, elkülönített kertje, az ilyenfajta temetés tilos!

Az igazgató szerint a tulajdonos az állati tetem elszállítását állatorvoson keresztül is kérheti, de a tetem – egyelőre csak nagyobb városokban van ilyen – állattemetőben is elhelyezhető. Ugyan hamvasztás is választható – Paks, Baja, Szekszárd közelében vannak ilyenek –, de egyelőre ez a legdrágább opció. Mindazonáltal azokra, akiknél a jóérzés és a jogkövetés az ilyen ügyekben nem találkozik, a jövőben is a legszigorúbb fellépés és eljárás vár majd.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu