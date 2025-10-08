Pár lépésre volt a legális lehetőség, mégis a régi dögkútnál hajította ki a sertést

Mint arról korábban beszámoltunk, a közösségi médiát gyorsan bejárta az állati tetem híre, és az önkormányzat a lakosság segítségét kérte az ismeretlen elkövető felderítésében. A Kalocsai Rendőrkapitányságon kedden, a kora délutáni órákban önként jelentkezett az a férfi, aki saját elmondása szerint az utánfutón helyszínre szállított, elhullott sertést illegális helyre, a kalocsai állatmenhely melletti egykori, hivatalosan bezárt „dögkút” közelében, mindenféle takarás nélkül elhelyezte. Az esetet kamera rögzítette. A felháborodást kiváltó eset nyomába eredve több, eddig talán kevésbé ismert szabály, információ birtokába jutottunk.

Önként jelentkezett az elkövető, aki állati tetemet tett a menhely melletti területre

Fotó: KalocsaVagyon Kft.

Mint megtudtuk, az eljárást természetesen tovább folytatják, legfeljebb majd a büntetés kiszabásánál lehet enyhítő körülmény, hogy a magát elkövetőnek valló férfi – persze az is vizsgálat tárgyát képezi, hogy valóban ő volt-e – még azelőtt jelentkezett, hogy kilétét a rendőrség megállapította.

A legális lehetőség ott volt a közelben – mondja a Vagyonhasznosító Kft. vezetője

Dr. Bálint József, a Vagyonhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója hírportálunknak elmondta:

– Az ügy tragikomikuma, hogy az eset helyszínétől alig pár tíz méterre van az az önkormányzat tulajdonában lévő három zárt, bárki által hozzáférhető konténer, amelyekben a kisebb testű elhunyt, vagy elhullott haszon- és háziállatok mellett a nagyobb testűek, így például egy sertés is különösebb erőfeszítés nélkül elhelyezhető. Tehát az elkövető számára a legális elhelyezés feltételei adottak voltak. Amennyiben egy sertésnél is nagyobb állatról, például szarvasmarháról, lóról van szó, azt az ÁTEV Solti Kirendeltsége értesítésre, a tulajdonos költségén – igaz, több tízezer forintért, mert az állami támogatás megszűnt – elszállítja. Ezt egyébiránt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet az ilyen méretű állat tulajdonosa számára mind a bejelentést, mind az elszállíttatást illetően kötelező érvénnyel előírja.

Az állati tetemekre vonatkozó szabályok egyértelműek, mégis sokan nem ismerik őket

Az igazgató szerint az inkriminált esetben azonban nem erről van szó. A városi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő Vagyonhasznosító Kft.-nek szerződése van az ÁTEV Zrt. solti telepével. A szerződés értelmében az ÁTEV Zrt. a Vagyonhasznosító Kft. által fizetett díj ellenében a kihelyezett konténerekben elhelyezett, elhullott haszon-, házi- vagy kóbor állatok tetemét rendszeresen begyűjti, fogadja és feldolgozza. Ez a költség a lakosságot nem terheli.