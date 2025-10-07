Sertéstetemet találtak az állatmenhelynél, rendőrségi ügy lett az elborzasztó esetből

Felháborodást és döbbenetet váltott ki Kalocsán, hogy valaki sertéstetemet helyezett el az állatmenhely melletti, régóta bezárt dögkútnál. Az eset nemcsak megdöbbentő, hanem súlyosan jogsértő is, az állati tetemek illegális elhelyezése ugyanis büntetőjogi következményekkel járhat.

Állati tetemet hajított ki valaki a régi dögkútnál, a rendőrség nyomoz

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Állati tetem kidobása szigorúan tilos!

Kalocsa önkormányzata a közösségi oldalán számolt be az esetről, kiemelve: az ilyen cselekmény nemcsak a józan ész, hanem a törvények arculcsapása is. Az állati melléktermékek elhelyezése 2005 óta szigorúan tiltott, hiszen komoly közegészségügyi és környezetvédelmi kockázatot hordoz, a talaj- és vízszennyezéstől kezdve a fertőzésveszélyen át akár a járványveszélyig.

Ez a tett nem csupán a törvények megsértése, hanem a közösségünk, környezetünk és az állatok iránti tisztelet arculcsapása is

– fogalmazott az önkormányzat.

A városvezetés határozott lépéseket tett az ügyben:

értesítették a rendőrséget és az illetékes hatóságokat,

felhívást tettek közzé, hogy a lakosság segítsen az elkövető(k) azonosításában,

és minden bejelentést kivizsgálnak, ha kell, jogi útra terelik az ügyet.

Hamar kiderült, ki a felelős

A felhívásra gyorsan megérkezett a reakció, és úgy tűnik, a nyilvánosság ereje működött: az érintett személy önként beazonosította magát a rendőrségen.

Az önkormányzat megköszönte a lakosság együttműködését és a gyors információáramlást.

Kalocsa vezetése egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

Nem tűrjük tovább az ilyen tetteket. Kalocsa megvédi önmagát – együtt, határozottan, a törvény erejével.

A város arra kéri a lakosságot, hogyha bárki gyanús tevékenységet észlel a környéken, vagy információval rendelkezik hasonló esetről, haladéktalanul jelezze a polgármesteri hivatal közterület-felügyelőinek a 06-30/563-8658-as vagy 06-30/788-6526-os telefonszámokon, illetve a rendőrségnek a 112-es segélyhívón.