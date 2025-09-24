szeptember 24., szerda

Borzalmas

1 órája

Tárgyalás nélkül börtönre ítélték a férfit, aki borzalmas dolgokat művelt az apjával

#zaklatás#ítélet#bíróság

Egyre többen álltak értetlenül egy jászszentlászlói ügy előtt. A zaklató férfi tettei végül a bíróság gyors és szigorú döntéséhez vezettek.

Mócza Milán

Bár alapesetben a legaljasabb bűnözőket is megilleti a tárgyalás, vannak olyan körülmények, amely miatt enélkül is elítélhetők. Szerdán egy ilyen ügyben döntött a Kiskunhalasi Járásbíróság a büntetővégzés mellett, egy zaklató férfit tárgyalás nélkül ítéltek börtönbüntetésre – közölte a Kecskeméti Törvényszék.

zaklató férfi állt bíróság elé
Zaklató férfit ítélt el a bíróság tárgyalás nélkül
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A zaklató férfi rendszeresen visszatért

Mint arról korábban beszámoltunk, a jászszentlászlói férfi huzamosabb ideje kifogásolhatóan viselkedett, így édesapja kitiltotta őt a házból. A vádlott ezt erősen sérelmezte, 2025 tavaszán rendszeresen visszajárt, hogy trágár módon kiabáljon, pénzt követeljen és az ablakot verje. Ez nem csupán az édesapa életvitelét, a környékbeliek nyugalmát is zavarta, mivel eltérő napszakokban rendezett lármát.

Betelt a pohár

Egyik alkalommal, kihasználva azt, hogy az apja nem volt otthon, élettársával betört és ott töltötték az éjszakát. A kaput leemelve, az ablakon át jutottak be a lakótérbe – itt talált rájuk az édesapa és a rendőrség is. Alig pár nappal később az udvarba mászott be illetéktelenül, édesapja autójából elvitte annak pénztárcáját, 15 ezer forint készpénzt és iratokat.

Tárgyalás helyett rögtön börtön

A Kiskunhalasi Járásbíróság szeptember 24-én zaklatás, magánlaksértés és lopás miatt ítélte el a férfit büntetővégzéssel. Büntetése 3 év próbaidő, melynek fele, 1 év és 6 hónap letöltendő börtönbüntetés. Bűn- és élettársa magánlaksértés miatt 180 ezer forint bírságot kapott.

