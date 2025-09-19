Saját édesapját zaklatta, súlyos vádakkal néz szembe a jászszentlászlói férfi

A vád szerint az évek óta tartó kifogásolható életvitele miatt apja kitiltotta házából a jászszentlászlói férfit. A vádlott 2025 márciusában, röviddel azután, hogy őt a bíróság más ügyben próbaidőre bocsátotta, napi rendszerességgel, különböző napszakokban zaklatta apját. Megjelent a házánál, az utcáról trágár módon ordítozva, az ablakot verve pénzt követelt.

Zaklatás miatt is felelhet a jászszentlászlói férfi

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Zaklatta édesapját, a házába is betört

A férfi egy alkalommal, mikor apja nem volt otthon a szintén próbaidős élettársával együtt jelent meg a háznál, hogy ott töltsék az éjszakát. Leemelte a zárt kaput a helyéről, majd az épület ablakát benyomva bejutottak a házba. Reggel a hazatérő édesapa az időközben kiértesített rendőrökkel tetten érte őket.

Pár nappal később bemászott az udvarba és az ott álló lakókocsiból pénztárcát, 15 ezer forint készpénzt és személyes okmányokat vitt el.

Az ügyészség a távoltartás hatálya alatt álló férfit zaklatás, magánlaksértés, valamint lopás vétségével vádolja és ezért vele szemben pártfogó felügyeletének elrendelése mellett végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza. Élettársának magánlaksértés vétsége miatt kell felelnie. Bűnösségükről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.