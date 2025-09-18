szeptember 18., csütörtök

Vádemelés

2 órája

Online csalásokból származó milliókat mostak tisztára

Online csalásból érkező pénzeket fogadtak számlájukon, majd vették fel azt készpénzben. Pénzmosás miatt emelt vádat a három férfi ellen a Kecskeméti Járási Ügyészség.

A vádirat szerint a büntetett előéletű bácsalmási férfi egyéni vállalkozása kapcsán ismerkedett meg egy testvérpárral, az ügy másik két vádlottjával és egy negyedik férfival. Az elsőrendű vádlott a három férfitől elkérte a bankszámlaszámaikat és az internetbanki belepéshez szükséges adataikat azért, hogy a számlákra bűncselekményekből származó pénzek érkezzenek. A báty saját bankszámlája mellett egy ténylegesen általa használt, de ismerőse nevén lévő bankszámlát, míg a bácsalmási férfi egy tényleges irányítása alatt álló cég bankszámláját is bevonta az elkövetésbe.

pénzmosás miatt emeltek vádat, online csalásból szereztek pénzt,
Pénzmosásban vettek részt
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Szinte minden alkalommal sikerrel jártak

A négy férfi által adott bankszámlákra 5 online csalásból összesen 18.000.000 Ft-ot meghaladó összeg érkezett. Amikor a pénzeket a bankszámlákon jóváírták, a bácsalmási férfi megkérte az adott számla felett rendelkező társát, hogy az összeget készpénzben vegye fel, majd azt adja át a pénzért érkező ismeretlen személynek. Az egyik esetben az elkövetők nem jártak sikerrel, mert a nyomozó hatóság azelőtt lefoglalta a bűncselekményből származó pénzt, hogy azt a báty felvehette volna.

A legnagyobb, 8.000.000 Ft-os összeg esetében az öcs jelezte a bácsalmási férfinak, hogy ekkora összeget nem tud egyszerre készpénzben felvenni, ezért az elsőrendű vádlott utasítása szerint 4.000.000 Ft-ot a báty ismerőse nevén lévő, míg 2.000.000 Ft-ot a bácsalmási férfi édesanyja nevén lévő számlákra utalt tovább, ahonnan a vádlottak a pénzt már fel tudták venni. A pénzmosás során a bácsalmási férfi 2.000.000 Ft-ot, míg társai pár tízezer forintot kerestek.

Az ügyészség mindhárom férfit pénzmosás bűntettével vádolja és ezért velük szemben szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A negyedik férfival szemben a nyomozó hatóság az eljárást felfüggesztette. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.

 

