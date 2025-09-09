Olcsó ingatlanokat és hitelrendezést ígért ismerőinek, tízmilliókat tett zsebre a kamuzással

A vád szerint a kiskunfélegyházi férfi kedvezményes ingatlanvásárlás, továbbá bankhitel-rendezés valótlan ígéretével éveken keresztül hitegette ismerőseit azért, hogy pénzüket kicsalva jogtalanul gazdagodjon. Első áldozata 2022 őszén egy kecskeméti ismerőse volt, akivel elhitette, hogy végrehajtási eljárás során úgynevezett „csomagban” olcsón tud ingatlanokat szerezni és ennek révén őt is kedvező áron tudja lakáshoz juttatni. A vádlott azért, hogy mindennek nyomatékot adjon, megmutatott a sértettnek egy olyan ingatlant, amely sosem volt az övé, végrehajtás alatt sem állt soha és annak eladására sem volt jogosult. Miután megegyeztek, az ismerős két részletben összesen 28 millió forintot átutalt a vádlott bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg, „biztosítékul” a felek ügyvéd előtt kölcsönszerződést is kötöttek. A vádlott ezután hosszú hónapokon át ígérgette a sértettnek, hogy aláírják az ingatlan adásvételi szerződést, erre azonban nem került sor.

Olcsó ingatlanokkal is csalt ki pénzt

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Milliókat csalt ki ismerőseitől

A vádlott anélkül, hogy erre jogosult lett volna, egy másik régi ismerősétől 5,6 millió forintot csalt ki, ugyancsak végrehajtás alatt álló ingatlan kedvező megvásárlásának lehetőségével kecsegtetve őt. Az ügy további két sértettjének, akik szintén régi ismerősei voltak, jármű-, illetve ingatlan-hiteltartozás kedvező lezárásához ígért valótlanul segítséget. Egyiküktől több részletben 6,6 millió forintot, másikuktól 10 millió forintot csalt ki. A vádlott ígérete ellenére hitelügyintézést egyik esetben sem folytatott.

A sértettek a nyomozás során a káruk megtérítése érdekében polgári jogi igényt jelentettek be.

Az ügyészség a férfit négyrendbeli jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá azt, hogy a bíróság kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.