Karambol

12 perce

Utoléréses baleset történt Kecskeméten

Torlódásra kell számítani a Széchenyivárosban.

Kovács Nóra

Motorosnak hajtott hátulról egy autós vasárnap délelőtt a Nyíri úton – tájékoztatott Horváth Erika rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A balesethez mentő is érkezett. Az érintett szakaszon torlódásra kell készülni. 

motorosnak ütközött egy autó,
Utoléréses baleset történt Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

