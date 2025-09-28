Karambol
12 perce
Utoléréses baleset történt Kecskeméten
Torlódásra kell számítani a Széchenyivárosban.
Motorosnak hajtott hátulról egy autós vasárnap délelőtt a Nyíri úton – tájékoztatott Horváth Erika rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A balesethez mentő is érkezett. Az érintett szakaszon torlódásra kell készülni.
