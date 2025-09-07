Tűzeset
1 órája
Szalmabálák kaptak lángra, két település tűzoltóit riasztották
Több egység oltotta a lángokat Lajosmizse és Kerekegyháza között.
Tarló és negyven darab szalmabálák égtek Lajosmizse és Kerekegyháza között, az 5211-es út közelében vasárnap este. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett, amit a kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók három vízsugárral eloltottak. A szalmabálákat egy erőgép segítségével megbontották, és felügyelet mellett leégetik – írja a katasztrófavédelem.
