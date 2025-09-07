szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Tűzeset

2 órája

Szalmabálák kaptak lángra, két település tűzoltóit riasztották

Címkék#tűzeset#szalmabála#tarló#katasztrófavédelem

Több egység oltotta a lángokat Lajosmizse és Kerekegyháza között.

Kovács Nóra

Tarló és negyven darab szalmabálák égtek Lajosmizse és Kerekegyháza között, az 5211-es út közelében vasárnap este. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett, amit a kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók három vízsugárral eloltottak. A szalmabálákat egy erőgép segítségével megbontották, és felügyelet mellett leégetik – írja a katasztrófavédelem.

tarló égett, több egység oltotta a lángokat,
Tarló és szalmabálák kaptak lángra
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

