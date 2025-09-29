szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Lángra kapott egy ház Jánoshalmán, több egység érkezett a tűzhöz – videó

Címkék#tűzeset#baon videó#lakatlan épület

Az épület tetőszerkezetét is megbontották a tűzoltók.

Pozsgai Ákos

Információink szerint a jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval érkeztek a helyszínre. Az épület tetőszerkezetét is megbontották a tűzoltók, hogy az átizzott, még parázsló részekhez is hozzáférjenek.

lángra kapott az épület,
Lakatlan ház kapott lángra Jánoshalmán
Fotó: Pozsgai Ákos

A katasztrófavédelemhez a riasztás hétfő este 21 óra körül érkezett.

Úgy tudjuk, hogy az épület lakatlan volt. Helyszíni információink szerint, a ház udvarán nagy mennyiségű szemét volt felhalmozva.

A szomszédok vettek észre 20.40 körül, hogy lángol a ház, ők hívták a 112-es segélyhívót. Több durranást is hallottak a házból. A tűzoltók előtt a rendőrök érték ki, akkor is hallani lehetett a durranásokat. Elmondásuk szerint kisméretű gázpalackot voltak az épületben.

A helyiek elmondása szerint a lakatlan épület gyakran volt drogosok tanyája, mert nincs kapu a ház udvarán és időnként az épületben húzzák meg magukat. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu