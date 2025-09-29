Lángra kapott egy ház Jánoshalmán, több egység érkezett a tűzhöz – videó

Információink szerint a jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval érkeztek a helyszínre. Az épület tetőszerkezetét is megbontották a tűzoltók, hogy az átizzott, még parázsló részekhez is hozzáférjenek.

Lakatlan ház kapott lángra Jánoshalmán

Fotó: Pozsgai Ákos

A katasztrófavédelemhez a riasztás hétfő este 21 óra körül érkezett.

Úgy tudjuk, hogy az épület lakatlan volt. Helyszíni információink szerint, a ház udvarán nagy mennyiségű szemét volt felhalmozva.

A szomszédok vettek észre 20.40 körül, hogy lángol a ház, ők hívták a 112-es segélyhívót. Több durranást is hallottak a házból. A tűzoltók előtt a rendőrök érték ki, akkor is hallani lehetett a durranásokat. Elmondásuk szerint kisméretű gázpalackot voltak az épületben.

A helyiek elmondása szerint a lakatlan épület gyakran volt drogosok tanyája, mert nincs kapu a ház udvarán és időnként az épületben húzzák meg magukat.