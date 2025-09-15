szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Tűzeset

1 órája

Egy raktárban csaptak fel a lángok, két településről érkeztek tűzoltók

Címkék#tűzeset#katasztófavédelem#raktár

Tiszaug külterületére riasztották a tűzoltókat hétfő délután.

Kovács Nóra

Kisebb tűz keletkezett egy körülbelül száz négyzetméter alapterületű raktárban Tiszaug külterületén, a Sasi útnál. A raktárépületben mintegy két négyzetméterén papírhulladék égett. A kunszentmártoni hivatásos és a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat – írja a katasztrófavédelem.

raktár kapott lángra, tűz Tiszaugon,
Tűz volt Tiszaug külterületén
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

