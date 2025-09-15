Tűzeset
1 órája
Egy raktárban csaptak fel a lángok, két településről érkeztek tűzoltók
Tiszaug külterületére riasztották a tűzoltókat hétfő délután.
Kisebb tűz keletkezett egy körülbelül száz négyzetméter alapterületű raktárban Tiszaug külterületén, a Sasi útnál. A raktárépületben mintegy két négyzetméterén papírhulladék égett. A kunszentmártoni hivatásos és a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat – írja a katasztrófavédelem.
