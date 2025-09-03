Lángra kapott a hulladék Kecskemétnél, riasztották a környezetvédelmi hatóságot

A katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába szerdán négy műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett.

Több helyre is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban

Fotó: MW / Illusztáció

Két személygépjármű ütközött össze kedd délelőtt Kerekegyházán, a Rákóczi utcában. Az ütközés következtében az egyik jármű felborult. A kerekegyházi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem.

Összehordott háztartási hulladék égett kedd délben Kecskemét külterületén. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet vízsugárral eloltották, a környezetvédelmi hatóságot értesítették.

Teljes terjedelmében égett egy hetven négyzetméteres melléképület és a benne lévő személyautó kedd délután Bácsbokodon, a Kossuth Lajos utcában. A tűz az épület alatt lévő pincére és a főépületre nem terjedt át. A bajai hivatásos és a bácsbokodi önkéntes tűzoltók három vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. A mentők egy embert füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak.

Kigyulladt egy hodály kedd éjjel Lajosmizse közelében, egy tanyán. Az ötven méter hosszú épület mintegy tíz méteres szakaszon égett. A lajosmizsei önkormányzati és önkéntes, valamint a kecskeméti hivatásos tűzoltók három vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd elfojtották a lángokat.