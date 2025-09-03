Hatalmas lángok csaptak fel egy tanyán, nagy erőkkel vonultak a tűzoltók

Kigyulladt egy hodály Lajosmizse közelében, egy tanyán. Mintegy tíz méteres szakaszon égett az ötven méter hosszú épület. A kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók három vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd elfojtották a lángokat, és kiszellőztetik az ingatlant – közölte a katasztrófavédelem.

Tűz volt egy Lajosmizse melletti tanyán

Fotó: Shuttertsock.com / Illusztráció