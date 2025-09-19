szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

47 perce

Teljesen kiégett egy melléképület, nagy erőkkel vonultak a tűzoltók

Címkék#tűzeset#tűzoltó#katasztrófavédelem

A tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat pénteken délután.

Várkonyi Rozália

Egy lakóház harminc négyzetméteres melléképületének tetőszerkezete és belső tere égett ki Lajosmizse külterületén, a horgásztó mellett. A kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az egységek kihordták az égő bútorokat az épületből, valamint megbontották a tetőszerkezetet – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltók oltják a lángokat
Kiégett egy lakóház melléképülete Lajosmizsén
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu