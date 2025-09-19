Teljesen kiégett egy melléképület, nagy erőkkel vonultak a tűzoltók

Egy lakóház harminc négyzetméteres melléképületének tetőszerkezete és belső tere égett ki Lajosmizse külterületén, a horgásztó mellett. A kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az egységek kihordták az égő bútorokat az épületből, valamint megbontották a tetőszerkezetet – közölte a katasztrófavédelem.

Kiégett egy lakóház melléképülete Lajosmizsén

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció