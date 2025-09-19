Katasztrófavédelem
1 órája
Teljesen kiégett egy melléképület, nagy erőkkel vonultak a tűzoltók
A tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat pénteken délután.
Egy lakóház harminc négyzetméteres melléképületének tetőszerkezete és belső tere égett ki Lajosmizse külterületén, a horgásztó mellett. A kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az egységek kihordták az égő bútorokat az épületből, valamint megbontották a tetőszerkezetet – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Beruházás
1 órája
Új műfüves pályát avattak Jakabszálláson, Szabó Mihály nevét kapta az új létesítmény – fotók
Ezt ne hagyja ki!Döbbenetes hal
1 órája
Olyat fogott, hogy ő is megijedt, hatalmas ragadozót tartott a kezében Döme Gábor – videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre