Egy melléképületben csaptak fel a lángok, összehordott szemét is égett

Egy melléképületben keletkezett tűz csütörtök délelőtt Jakabszálláson, a Zrínyi utcában. A helyszínen lévők oltani kezdték a tüzet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították az ingatlant, a tüzet vízsugarak és kéziszerszámok segítségével eloltották. A tűzeset során nem sérült meg senki.

Lángokban állt egy melléképület Jakabszálláson

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Összehordott szemét égett csütörtök késő este Kiskunhalas külterületén. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók a tüzet kéziszerszámokkal eloltották.

Csütörtökön még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.