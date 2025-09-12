Összefoglaló
4 órája
Egy melléképületben csaptak fel a lángok, összehordott szemét is égett
Csütörtökön több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban.
Egy melléképületben keletkezett tűz csütörtök délelőtt Jakabszálláson, a Zrínyi utcában. A helyszínen lévők oltani kezdték a tüzet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították az ingatlant, a tüzet vízsugarak és kéziszerszámok segítségével eloltották. A tűzeset során nem sérült meg senki.
Összehordott szemét égett csütörtök késő este Kiskunhalas külterületén. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók a tüzet kéziszerszámokkal eloltották.
Csütörtökön még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.
