szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

3 órája

Hatalmas füst okozott riadalmat Fülöpházánál

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelem#tűz

Soltvadkert és Fülöpháza külterületén is szükség volt a tűzoltókra szombat délután. Mutatjuk a részleteket.

Várkonyi Rozália

Varjasi László tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy Fülöpháza külterületén, egy földúton kigyulladt egy silót szállító kamion szombaton. 

nagy a füst fülöpházánál
Hatalmas füst látszódik Fülöpháza külterületén, ahol kigyulladt egy silót szállító kamion
Fotó: Szabó Attila / Olvasói fotó

Mint megtudtuk, személyi sérülés szerencsére nem történt. A helyszínre a kerekegyházi önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak, akik nemrég fejezték be a munkálatokat. 

Soltvadkert külterületére is vonultak a tűzoltók

Szombaton egy másik helyszínre is riasztották a tűzoltókat. Három, egymáshoz viszonylag közel lévő helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert külterületén. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu