1 órája
Hatalmas füst okozott riadalmat Fülöpházánál
Soltvadkert és Fülöpháza külterületén is szükség volt a tűzoltókra szombat délután. Mutatjuk a részleteket.
Varjasi László tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy Fülöpháza külterületén, egy földúton kigyulladt egy silót szállító kamion szombaton.
Mint megtudtuk, személyi sérülés szerencsére nem történt. A helyszínre a kerekegyházi önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak, akik nemrég fejezték be a munkálatokat.
Soltvadkert külterületére is vonultak a tűzoltók
Szombaton egy másik helyszínre is riasztották a tűzoltókat. Három, egymáshoz viszonylag közel lévő helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert külterületén.
