Hatalmas füst okozott riadalmat Fülöpházánál

Varjasi László tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy Fülöpháza külterületén, egy földúton kigyulladt egy silót szállító kamion szombaton.

Hatalmas füst látszódik Fülöpháza külterületén, ahol kigyulladt egy silót szállító kamion

Fotó: Szabó Attila / Olvasói fotó

Mint megtudtuk, személyi sérülés szerencsére nem történt. A helyszínre a kerekegyházi önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak, akik nemrég fejezték be a munkálatokat.

Soltvadkert külterületére is vonultak a tűzoltók

Szombaton egy másik helyszínre is riasztották a tűzoltókat. Három, egymáshoz viszonylag közel lévő helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert külterületén.