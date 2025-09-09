1 órája
Meddig lát a traffipax? Azt hiszed, időben fékezel, pedig kapod majd a borítékot
Aki nem tartja be a sebességhatárt, az komoly büntetésben részesülhet – ezzel a legtöbb sofőr tisztában van. De vajon meddig lát el a traffipax? Ködben is jól tud mérni? Számos tévhit él a sebességmérők működéséről, mi most utánajártunk néhánynak.
A gyorshajtás oka a mai rohanó világban jellemzően az, hogy sokan sietnek, türelmetlenek, esetleg figyelmetlenek. Ezért aztán aligha akad olyan sofőr, aki eddig soha nem lépett át semmilyen sebességhatárt. Ha ez olyan helyen történt, ahol traffipax is volt, akkor rövid időn belül érkezett egy kellemetlen meglepetés a postaládába, ezért a drága fényképeket készítő telepített traffipaxok hatótávolsága örökzöld téma autós körökben. Utánajártunk, mi az igazság, és kiderítettük, milyen távolságból működnek hatékonyan.
Milyen távolságból mér a traffipax?
Sokan tartanak attól, hogy a közutakon felszerelt fix sebességmérő kamerák több száz méterről is képesek bemérni az autósokat. A valóság azonban jóval megnyugtatóbb. A szakértők szerint ezek az eszközök sokkal kisebb távolságból dolgoznak hatékonyan.
A fixen telepített radaros sebességmérők optimálisan 3–20 méteres távolságban tudnak pontos mérést végezni. Ez a korlátozás elsősorban abból adódik, hogy a radarjel csak bizonyos szögben – 10–25 fok között – képes hiteles adatot adni. A kamerákat általában 6,5 méteres magasságban helyezik el, és legfeljebb 19 méterre mérnek megbízhatóan – derül ki a Vezess.hu és a Délmagyar.hu közös vizsgálatából.
Sokan hiszik, hogy ködben vagy éjszaka nem működnek a traffipaxok, de ez sem igaz. A látási viszonyok csak minimálisan befolyásolják a berendezések teljesítményét. Érdemes azt is tudni, hogy a fix radarok mellett léteznek mobil, lézeres mérőeszközök is, amelyek akár több száz méterről is képesek meghatározni a jármű sebességét – írja a haon.hu.
Mit tehetünk, ha felbukkan a traffipax tábla?
Nem véletlen, hogy a KRESZ-táblákat, amelyek a sebességmérésre figyelmeztetnek, 40–70 méterre helyezik el a készülékektől. Tekintve, hogy a fix traffipaxok legfeljebb 20 méterről mérnek, a gyorshajtás rögzítése jellemzően már a tábla után történik. Nem érdemes kijátszani a rendszert, sokkal fontosabb, hogy mindig a megengedett sebességen belül közlekedjünk – írja a boon.hu.
A szakemberek szerint a bírságok elkerülésének legbiztonságosabb módja továbbra is az, ha betartjuk a szabályokat. Ehhez nagy segítséget nyújthatnak a modern autókban elérhető sebességtartó rendszerek, valamint a navigációs alkalmazások, amelyek figyelmeztetnek a sebességhatárokra és az ismert mérési pontokra.
A legfontosabb tanács tehát egyszerű: vezessünk előrelátóan, figyeljünk a táblákra, és ne a traffipax kijátszásában, hanem a biztonságos közlekedésben keressük a megoldást.
Hol kell figyelni, hol található traffipax Bács-Kiskun vármegyében?
A legfrissebb információk szerint Bács-Kiskunban összesen 12 fix traffipax található. Ezek közül 4 Kecskeméten, 2 Baján, 1-1 pedig Fülöpszálláson, Hartán, Kiskőrösön és Mélykúton. Az autopalyamatrica.hu oldalán elérhető az országos traffipaxlista, ami megmutatja, hol található telepített traffipax 2025-ben.
Érdemes figyelni, mert brutális bírság jár a gyorshajtásért
Nemrégiben közel 2400 gyorshajtót kapcsoltak le. A rendőrség által legutóbb közzétett traffipax-felvételeken egy 50 helyett 102 kilométer/órával közlekedő gépkocsi, egy 90 helyett 163 kilométer/órával elzúgó jármű is szerepel, a „fődíjat”, azaz a maximális, 468 ezer forintos bírságot azonban az az illető nyerte meg, aki annak a fekete Volkswagennek a tulajdonosa, ami 50 helyett 127 kilométer/órával száguldozott Soltvadkert közelében.
