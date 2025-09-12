6 órája
Megszólalt a brutálisan meggyilkolt tiszakécskei férfi élettársa, sokkoló történeteket mesélt a családról – fotók
Anyósa 26 évvel fiatalabb élettársával végzett egy férfi Tiszakécskén, összeverekedtek, végül egy lepedővel megfojtotta. A tiszakécskei gyilkosság elkövetője azért, hogy ne derüljön ki a szörnyű tette és párja anyja ne tudja meg mi történt, elcsalta magukhoz néhány napra és azt hazudta neki, hogy a férfi elutazott. A végzetes este szörnyű részleteiről beszélt az áldozat élettársa.
Az idős nő hírportálunknak elmondta, hogy nyolc éve éltek együtt az élettársával, egy közeli gazdaságban dolgozott, a szomszédban lakó testvéréhez járt, úgy ismerkedtek meg és idővel költözött hozzá a román férfi. A tiszakécskei gyilkosság áldozatának élettársa először eltűnés miatt tett bejelentést a rendőrségen, néhány nappal később azonban gyanús lett neki az ágyon lévő gyűrött lepedő és akkor már azzal hívta a nyomozókat, hogy szerinte megölték a párját.
Két hónappal a gyilkosság után találták meg a holttestet
Tiszakécskétől néhány kilométerre van a tanya, ahol meggyilkolta anyósa élettársát egy helyi férfi, egy lepedővel fojtotta meg, majd a holttestét kilométerekre a tanyától elrejtette egy fakitermelésnél az egyik tuskó alá. A rendőrök két hónappal később találták meg a holttestet.
A 80 éves asszony elmondta nyolc éve élt együtt 26 évvel fiatalabb élettársával, mindenben segítették egymást, a féltékenység miatt azonban gyakran összevesztek. A Romániából származó férfi időnként bántotta is ha ivott, az egyik ilyen veszekedés vált végzetessé július 6-án.
A tiszakécskei gyilkosság megrázó története
Az asszony veje és a lánya kijöttek hozzájuk a tanyára, az idős asszony a lányával kint volt a kocsinál, miközben a veje bement a házba, ráugrott a férfire és egy lepedővel megfojtotta. Amikor a lánya is bement a házba, csak annyi látott, hogy az édesanyja élettársa a szobában betakarva az ágyon fekszik, a betakart férfi feltehetően ekkor már halott volt, de azt a lánya nem vette észre, mert a párja nem mondott neki semmit.
„Kijött a házból és kérdeztem tőle, hogy mi van, azt mondta, alszik. Jó mondom akkor nem megyek be, elmegyek hozzátok, estefelé, majd visszajövök” – mesélte hírportálunknak az idős asszony.
A lánya és a veje később azonban marasztalták, azt mondták neki, hogy az élettársa úgy sincs otthon, mivel már korábban is többször hosszabb-rövidebb időre elment a házból, így csak egy héttel később jelentette be a rendőrségnek az eltűnést az idős asszony.
Sokkoló részletekről beszélt a brutálisan meggyilkolt tiszakécskei férfi élettársaFotók: Pozsgai Ákos
Az asszony érezte, hogy valami nem stimmel
Később, amikor hazament és az ágyat rendezgette a szobában, feltűnt neki az ágy szélére gyűrődött és lelógó lepedő. Biztos volt benne, hogy az élettársát erőszakkal húzták le az ágyról, és nem elment, hanem elvihették, ezért újra felhívta a rendőrséget és elmondta, hogy szerinte az élettársát megölték.
Az idős asszony azt is elmondta, hogy a veje többször is megfenyegette az élettársát, azt mondta neki, hogy egyszer végezni fog vele, megöli, amikor összevesztek.
A rendőrség feltételezése szerint a vej és az idős asszony élettársa bántalmazták egymást, a román férfi végül egy ágyi lepedővel megfojtotta. A holttestet kocsival egy kitermelt erdős területre vitte, ahol az egyik kifordított fagyökér alá rejtette el. A rendőrök két hónappal később, augusztus végén találták meg, miután már három napja keresték. Az idős asszony veje a kihallgatások során többször is ellentmondásba keveredett, végül megtört és bevallotta a nyomozóknak a szörnyű tettét.
A férfi azóta letartóztatásba került, emberölés gyanúja miatt indított eljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A nyolcvan éves asszony most azért aggódik, hogy nem lesz miből elhamvasztania elhunyt élettársa holttestét, temetést nem tervez, mert arra végképp nincs pénze, a hamvakat szeretné hazahozni.
Elmondása szerint a lánya azóta sem áll vele szóba, a telefont sem veszi fel neki, az idős asszonyt okolja azért, mert tönkre ment az életük.