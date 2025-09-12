Megszólalt a brutálisan meggyilkolt tiszakécskei férfi élettársa, sokkoló történeteket mesélt a családról – fotók

Az idős nő hírportálunknak elmondta, hogy nyolc éve éltek együtt az élettársával, egy közeli gazdaságban dolgozott, a szomszédban lakó testvéréhez járt, úgy ismerkedtek meg és idővel költözött hozzá a román férfi. A tiszakécskei gyilkosság áldozatának élettársa először eltűnés miatt tett bejelentést a rendőrségen, néhány nappal később azonban gyanús lett neki az ágyon lévő gyűrött lepedő és akkor már azzal hívta a nyomozókat, hogy szerinte megölték a párját.

Tiszakécskei gyilkosság: Megszólalt az áldozat 80 éves élettársa

Fotó: Pozsgai Ákos

Két hónappal a gyilkosság után találták meg a holttestet

Tiszakécskétől néhány kilométerre van a tanya, ahol meggyilkolta anyósa élettársát egy helyi férfi, egy lepedővel fojtotta meg, majd a holttestét kilométerekre a tanyától elrejtette egy fakitermelésnél az egyik tuskó alá. A rendőrök két hónappal később találták meg a holttestet.

A 80 éves asszony elmondta nyolc éve élt együtt 26 évvel fiatalabb élettársával, mindenben segítették egymást, a féltékenység miatt azonban gyakran összevesztek. A Romániából származó férfi időnként bántotta is ha ivott, az egyik ilyen veszekedés vált végzetessé július 6-án.

A tiszakécskei gyilkosság megrázó története

Az asszony veje és a lánya kijöttek hozzájuk a tanyára, az idős asszony a lányával kint volt a kocsinál, miközben a veje bement a házba, ráugrott a férfire és egy lepedővel megfojtotta. Amikor a lánya is bement a házba, csak annyi látott, hogy az édesanyja élettársa a szobában betakarva az ágyon fekszik, a betakart férfi feltehetően ekkor már halott volt, de azt a lánya nem vette észre, mert a párja nem mondott neki semmit.

„Kijött a házból és kérdeztem tőle, hogy mi van, azt mondta, alszik. Jó mondom akkor nem megyek be, elmegyek hozzátok, estefelé, majd visszajövök” – mesélte hírportálunknak az idős asszony.

A lánya és a veje később azonban marasztalták, azt mondták neki, hogy az élettársa úgy sincs otthon, mivel már korábban is többször hosszabb-rövidebb időre elment a házból, így csak egy héttel később jelentette be a rendőrségnek az eltűnést az idős asszony.