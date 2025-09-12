Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza – fotók, videó

Mint arról korábban beszámoltunk, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök megtalálták annak a férfinak a holttestét, akinek eltűnését élettársa jelentette be július közepén – tájékoztatott a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság a tiszakécskei gyilkosságról.

A tiszakécskei gyilkosság részleteiről pénteken tartottak sajtótájékoztatót

Fotó: Mócza Milán

A gyilkosság előzményei

Péntek reggel a Kecskeméti Rendőrkapitányságon megtartott sajtótájékoztatón fény derült a tiszakécskei gyilkosság részleteire. Az áldozatot már közel két hónapja eltűnt személyként körözte a rendőrség, nemrég azonban megtalálták a holttestét. A nyomozás során kiderült, hogy a gyilkosa nem csupán ismerte, a saját vőjelöltje volt.

Viharos kapcsolat

Az 56 éves tiszakécskei áldozat eltűnését élettársa, egy 80 éves asszony jelentette be. A román születésű, de magyar állampolgársággal is rendelkező férfi közel 8 éve volt kapcsolatban az asszonnyal, ami nem volt konfliktusmentes. Rendszeres volt a veszekedés és a kölcsönös bántalmazás, ezt követően a férfi többször napokra is elutazott.

A legutóbbi veszekedésük után, mely az asszony későbbi bejelentése szerint július 6-án volt, szintén eltűnt a férfi, az azonban csak később vált gyanússá, hogy ez nem egy megszokott utazás – hisz nem tért vissza.

A tiszakécskei gyilkosság napja

Az utolsó együtt töltött napjuk szintén konfliktussal telt, melyben az asszony lányának és annak párjának is része volt. Az összetűzést követően ők az áldozat élettársával együtt távoztak a tiszakécskei tanyájukról, a férfi pedig ittasan, egyedül ottmaradt. A nyomozás során azonban fény derült arra, hogy az áldozat vőjelöltje, az asszony lányának párja ezt követően visszatért a tanyára. Verekedés tört ki közte és az ittas férfi között, ami azzal zárult, hogy egy lepedővel megfojtotta őt.

Az 56 éves tiszakécskei áldozat eltűnését élettársa jelentette be

Forrás: police.hu

Letartóztatták az elkövetőt

A gyilkos a holttestet nagyjából 3 kilométerre, egy tiszakécskei erdőbe szállította kocsival majd elrejtette – erre azonban több mint egy hónappal később bukkant csak rá a rendőrség a vallomás alapján.

Bogdán Gyula alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályvezetője szerint a kihallgatás és a nyomozás során nem merült fel sem bűnsegédlet lehetősége, sem másik lehetséges gyanúsított. Az elkövető jelenleg letartóztatásban van, emberölés alapesetével vádolják. Ennek fényében a bíróság 5-15 év letöltendő börtönbüntetést szabhat majd ki rá.