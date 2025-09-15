Hátborzongató fordulat a Till Tamás-ügyben: holttestek lehetnek az udvarban

Megszólalt a feltételezett gyilkos felesége, hátborzongató feltételezést jelentett ki. Till Tamás ügye tovább bonyolódik, és lehet, hogy más szálakat is megmozgat.

Till Tamás tragikus története az egész országot megrázta

Fotó: MTI / Ujvári Sándor / Archív-felvétel

Till Tamás tragikus története

A kisfiú tragikus története 2000-ben kezdődött, amikor biciklivel útjára indult, mert lovagolni szeretett volna, azonban út közben nyomtalanul eltűnt. Ezután 2024 augusztus elsején rábukkantak a kisfiú bebetonozott holttestére, de egészen eddig szülei végig abban reménykedtek, hogy a kisfiuk egyszer előkerül. Nem sokkal később F. János, ekkor még tanúként, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyermeket. Vallomása szerint szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele – írja az Origo.

A férfit ezután kénytelenek voltak elengedni, hiszen az eset már 15 éve történt, ami alatt a bűntény elévült. 2024 decemberében azonban a Fidesz-frakció kezdeményezésére az Országgyűlés módosította a büntetőtörvénykönyvet, és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. Így a férfit letartóztatták, de akkor már meglepő módon a gyanúsított F. János arra hivatkozott, hogy a beismerésre csak kényszerítették, és igazából nem ő követte el a bűntettet.

A feleségének elege lett

A gyilkossággal gyanúsított férfi felesége, a 22 éves nő beadja a válópert, miután a férjét a kisfiú meggyilkolásával gyanúsítják. A férfi letartóztatása óta a fiatal nő élete teljesen megváltozott, ugyanis elveszítette az állását, ki kellett költöznie a közös otthonukból, és a környezete kivetette magából. Sajtóinformációk szerint korábban még azt mondta, hogy várni fog a férjére és kitart mellette, de mára pszichológushoz jár, és már nem akar találkozni a férfival. A nő elmondta, hogy mindaz, amit a nyomozók szerint a férje 25 évvel ezelőtt tett, teljesen összetörte az életét – írta meg a Bors.

A feleség hátborzongató kijelentése

A Bors információi szerint azt mondta a feltételezett gyilkos felesége, hogy az udvarukban szerinte több holttest is lehet, csak a nyomozók nem ástak elég mélyre. A férfi tárgyalása előtt a folyosón szintén utalt erre, miután a telküket át is kutatták. Az is könnyen megeshet, hogy a hatóságok megismétlik a kutatást.