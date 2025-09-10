Döntést hozott a bíróság Till Tamás gyilkosának további sorsáról

A Magyar Nemzet cikke szerint három hónappal meghosszabbította a bíróság F. János letartóztatását, akit a 2000-ben eltűnt és tavaly megtalált 11 éves bajai kisfiú, Till Tamás meggyilkolásával gyanúsítanak – közölte a Kecskeméti Törvényszék.

Meghosszabbították F. János letartóztatását a Till Tamás-gyilkosság ügyében

A döntés értelmében a férfi előzetes letartóztatása 2025. december 14-ig tart, de a végzés egyelőre nem jogerős.

Újabb három hónapig rács mögött marad a gyanúsított

A bíróság már többször meghosszabbította F. János letartóztatását, akit aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítanak. Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, a férfit 2024-ben vették őrizetbe, miután beismerő vallomást tett a gyilkosságról.

A Till Tamás-ügy története

2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás bajai otthonából indult el biciklivel, hogy a közeli vadasparkba menjen lovagolni. A fiúnak ezután nyoma veszett, csupán a kerékpárját találták meg.

Évtizedeken át eltűntként tartották nyilván, mígnem 2024. augusztus 1-jén a rendőrség bejelentette: megtalálták a földi maradványait, és emberölés miatt indult nyomozás.

A gyanúsított, F. János először tanúként vallotta be a gyilkosságot. Ekkor a hatóságok még szabadon engedték, arra hivatkozva, hogy fiatalkorúként követte el a bűncselekményt, így az elévültnek számít. Az ügyészség azonban később arra a következtetésre jutott, hogy a gyilkosság nem évült el, ezért ismét elfogták és letartóztatták.

Miért kiemelt ügy a Till Tamás-gyilkosság?

Az eset nemcsak Baja, hanem egész Magyarország közvéleményét megrázta. Több mint húsz év bizonytalanság után derült fény arra, hogy Till Tamás kegyetlen gyilkosság áldozata lett. Az elévülés kérdése miatt az ügy különösen szövevényes jogi kérdéseket is felvetett, ezért a Fidesz–frakció Btk. törvénymódosítást kezdeményezett 2024 decemberében.

Az Országgyűlés teljes összhangban, ellenszavazat nélkül elfogadta a Till Tamás-gyilkosság miatti törvénymódosítást. A javaslattal azt akarják biztosítani, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények – függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el – soha ne évülhessenek el.