Vonat elé lépett egy ember Cegléden, komoly fennakadások várhatók az érintett vasútvonalon
A Napfény InterCity vonat elütött egy embert Ceglédnél. Emiatt a szegedi vasútvonalon ideiglenesen korlátozták a forgalmat, pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Baleseti helyszínelés miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a szegedi vasútvonalon – közölte a MÁV-csoport hétfő délután a honlapján. A fennakadást az okozta, hogy a Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity (IC 714) Cegléden, a Csata utca közelében elütött egy embert, aki a jelenlegi információk szerint feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.
A szegedi vasútvonalon történt baleset miatt pótlóbuszok közlekednek
A tájékoztatás szerint a baleset miatt a délutáni órákban megnövekedett eljutási idővel kell számolniuk az utasoknak.
A forgalom korlátozása miatt Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Szeged felé tartó S225-ös vonatok jelenleg csak Cegléd és Szolnok között közlekednek, a fennakadás megszűnéséig.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét útvonalon közlekedő VOLÁN-buszokon is elfogadják a vasúti jegyeket, amíg a rendkívüli helyzet tart.
A helyszínelés ideje alatt kérik az utasok türelmét és megértését. A MÁV-csoport folyamatosan frissíti a forgalmi információkat a hivatalos felületein.
Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt lelkisegély számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.
