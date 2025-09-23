Vonat elé lépett egy ember Cegléden, komoly fennakadások várhatók az érintett vasútvonalon

Baleseti helyszínelés miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a szegedi vasútvonalon – közölte a MÁV-csoport hétfő délután a honlapján. A fennakadást az okozta, hogy a Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity (IC 714) Cegléden, a Csata utca közelében elütött egy embert, aki a jelenlegi információk szerint feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.

Elütött egy embert az InterCity a szegedi vasútvonalon

Fotó: Molnár Róbert / Illusztráció

A szegedi vasútvonalon történt baleset miatt pótlóbuszok közlekednek

A tájékoztatás szerint a baleset miatt a délutáni órákban megnövekedett eljutási idővel kell számolniuk az utasoknak.

A forgalom korlátozása miatt Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Szeged felé tartó S225-ös vonatok jelenleg csak Cegléd és Szolnok között közlekednek, a fennakadás megszűnéséig.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét útvonalon közlekedő VOLÁN-buszokon is elfogadják a vasúti jegyeket, amíg a rendkívüli helyzet tart.

A helyszínelés ideje alatt kérik az utasok türelmét és megértését. A MÁV-csoport folyamatosan frissíti a forgalmi információkat a hivatalos felületein.

Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt lelkisegély számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.