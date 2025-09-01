szeptember 1., hétfő

Karambol

1 órája

Egymásba rohant két jármű, az egyik sofőr életét már nem tudták megmenteni – fotókkal frissítve

Címkék#baleset#mentőhelikopter#55-ös főút

Személykocsi és teherautó rohant egymásba az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között hétfőn kora délelőtt. A balesetben egy ember életét vesztette.

Várkonyi Rozália

A rendőrség jelenlegi adatai szerint egy tehergépjármű és egy személyautó ütközött össze hétfőn délelőtt. Az autó sofőrje a baleset során olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni – közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

halálos baleset az 55-ös főúton
A balesetben egy ember elhunyt
Fotó: Pozsgai Ákos

A járművekben összesen hárman ültek. Az Öregmajor-tanyánál történt balesethez a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A karambol miatt a főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

További helyszíni fotók és információk hamarosan.

 

 

