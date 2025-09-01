Egymásba rohant két jármű, az egyik sofőr életét már nem tudták megmenteni – fotókkal frissítve

A rendőrség jelenlegi adatai szerint egy tehergépjármű és egy személyautó ütközött össze hétfőn délelőtt. Az autó sofőrje a baleset során olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni – közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

A balesetben egy ember elhunyt

Fotó: Pozsgai Ákos

A járművekben összesen hárman ültek. Az Öregmajor-tanyánál történt balesethez a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A karambol miatt a főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

