3 órája
Egymásba rohant két jármű, az egyik sofőr életét már nem tudták megmenteni – fotókkal frissítve
Személykocsi és teherautó rohant egymásba az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között hétfőn kora délelőtt. A balesetben egy ember életét vesztette.
A rendőrség jelenlegi adatai szerint egy tehergépjármű és egy személyautó ütközött össze hétfőn délelőtt. Az autó sofőrje a baleset során olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni – közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.
A járművekben összesen hárman ültek. Az Öregmajor-tanyánál történt balesethez a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A karambol miatt a főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
