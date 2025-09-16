Rongálás miatt keresi a rendőrség ezt a férfit, segítsen megtalálni! – fotó, videó

A Kecskeméti Rendőrkapitányság rongálás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A képen szereplő férfit keresi a rendőrség rongálás miatt

Fotó: police.hu

A gyanú szerint a felvételeken látható férfi 2025. július 26-án 5 óra 23 perckor betörte az egyik közintézmény beléptetőrendszerének üvegburkolatát – derül ki a közleményből.

A rendőrség kéri hogy aki a felvételeken látható férfit felismeri, jelentkezzen személyesen a Kecskeméti Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon. A 06-80-555-111-es számon – a Telefontanú zöldszámán – vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon a névtelenség megőrzése mellett is megtehető a bejelentés.