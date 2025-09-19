szeptember 19., péntek

Tragédia

59 perce

Belehalt sérüléseibe a fiatal rolleres, miután frontálisan ütközött egy autóval

Címkék#tragédia#rollerbaleset#rolleres#baleset#halálos baleset

Csütörtök hajnalban tragikus szerencsétlenség történt Győrben. A rollerbaleset során egy férfi életét vesztette az Ipari Park közelében, miután frontálisan ütközött egy személyautóval.

Kovács Alexandra

Tragikus rollerbaleset történt szeptember 18-án hajnalban Győrben: egy elektromos rollerrel közlekedő férfi frontálisan ütközött egy személyautóval az Ipari Park közelében. A fiatal rolleres a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a Kisalföld.

halálos rollerbaleset, tragikus karambol,
Halálos rollerbaleset történt Győrben
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hajnalban történt a tragédia

A rendőrség arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés a balesetről. A Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé haladó személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között frontálisan ütközött egy szemből érkező rolleressel. A győri lakos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Helyszíni fotókat a Kisalföld cikkében talál.

Rekordszámú elektromos rollerbaleset nyáron

A Bethesda Gyermekkórház korábban arról számolt be, hogy a nyári hónapokban rekordot döntött az elektromos rolleres balesetek száma. Júliusban 51 gyermek szorult sürgősségi ellátásra, legtöbben sisak és védőfelszerelés nélkül szenvedtek el súlyos sérüléseket.

A statisztikák szerint havonta csak Budapesten mintegy 150 gyermeket látnak el rollerbalesetek miatt. Minden ötödik eset fejsérüléssel jár, és több mint tíz gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

Dr. Halász Gergely, a Bethesda Gyermekkórház Gyermeksürgősségi Osztályának vezető főorvosa hangsúlyozta:

Ez egy veszélyes eszköz, amivel mindenkinek számolnia kell, és rendkívül fontos lenne, hogy mindenki felelősséggel, a szükséges óvintézkedéseket megtéve használja.

Bács-Kiskunban is borzalmas eset történt

Bács-Kiskun vármegyéből is érkeztek megrázó hírek. Mint arról korábban beszámoltunk, Kerekegyházán két fiatal száguldozott egy rolleren, védőfelszerelés nélkül. Egyikük a baleset után epilepsziás rohamot kapott.

Rendkívül súlyos sérülés

A 17 éves Mana súlyosan megsérült, amikor egy teljesen sima, egyenes úton magától kifordult a roller kereke, és ő nagy sebességgel a földre csapódott. A baleset következtében rengeteg sérülést szenvedett, melyek közül a legsúlyosabb, hogy leszakadt a lépe.

A leggyakoribb sérülések rollerbalesetnél

Az elektromos roller használata során a leggyakoribb sérülések:

  • felső végtag-sérülések (alkar-, orsócsonttörés, vállsérülés),
  • alsó végtag-sérülések (bokarándulás, térdsérülés, lábszártörés),
  • arc- és fejsérülések (agyrázkódás, koponyazúzódás).

A legsúlyosabb esetekben a gyermekek életveszélyes állapotba kerülnek, miközben a sisak és a megfelelő védőfelszerelés sok tragédiát megelőzhetne.

 

