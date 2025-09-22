Újabb rollerbaleset követelt halálos áldozatot, elhunyt egy 10 éves kisfiú

Egy 10 éves kisfiú életét vesztette, miután súlyos elektromos rollerbalesetet szenvedett Szatmár megyében. A gyermek július 11-én, Kányházán, a 197-es úton esett el a kölcsönkapott járművel, és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy több mint két hónapnyi kórházi küzdelem után elhunyt – írja a Borsonline.

Rollerbalesetben halt meg egy 10 éves kisfiú, nő a tragédiák száma

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kisfiú életéért sokáig küzdöttek az orvosok

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset után a gyermek szíve és légzése is leállt. A helyszínre riasztott SMURD intenzív terápiás egység újraélesztette, intubálta, majd a nagybányai sürgősségire szállította. Bár az orvosok hosszú ideig küzdöttek az életéért, végül nem tudták megmenteni.

Halálos rollerbaleset Győrben

Nem ez volt az egyetlen tragikus eset.

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 18-án hajnalban Győrben történt halálos rollerbaleset: egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal férfi frontálisan ütközött egy személygépkocsival az ipari park közelében. A győri lakos a helyszínen életét vesztette – közölte a rendőrség a Kisalfölddel.

Rekordszámú gyerek sérült meg rollerbalesetben a nyáron

A Bethesda Gyermekkórház adatai szerint idén nyáron rekordot döntött a gyerekeket érintő elektromos rollerbalesetek száma Magyarországon:

Júliusban 51 gyermek szorult sürgősségi ellátásra.

szorult sürgősségi ellátásra. Havonta csak Budapesten mintegy 150 gyermeket látnak el rollerbaleset miatt.

látnak el rollerbaleset miatt. Minden ötödik eset fejsérüléssel jár.

jár. Több mint tíz gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

Dr. Halász Gergely, a Bethesda Gyermekkórház Gyermeksürgősségi Osztályának vezető főorvosa hangsúlyozta:

„Ez egy veszélyes eszköz, amivel mindenkinek számolnia kell. Rendkívül fontos, hogy a gyerekek mindig felelősséggel, sisakban és védőfelszereléssel használják.”

Megrázó eset Bács-Kiskunban is

Bács-Kiskun vármegyéből is érkeztek megrázó hírek. Mint arról korábban beszámoltunk, júniusban Kerekegyházán két fiatal száguldozott egy rolleren, védőfelszerelés nélkül. Egyikük a baleset után epilepsziás rohamot kapott.

Milyen sérüléseket okoz leggyakrabban az elektromos roller?

Az orvosok tapasztalatai alapján a leggyakoribb sérülések:

felső végtagi törések (alkar, orsócsont, váll),

alsó végtagi sérülések (bokarándulás, lábszár- és térdsérülés),

arc- és fejsérülések (agyrázkódás, koponyazúzódás).

A szakemberek szerint a sisak és a megfelelő védőfelszerelés sok tragédiát megelőzhetne.