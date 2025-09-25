szeptember 25., csütörtök

Bűnügy

2 órája

Nyolc év bujkálás után egy szál alsóban bilincselték meg a rendőrök a visszaeső bűnözőt – videó

Címkék#elfogás#rendőrség#rendőrségi akció

Egy férfi 8 éve bujkált a hatóságok elől, hol Magyarországon, hol külföldön. Rendőrségi akció során sikerült kézre keríteni Fülöpjakabon.

Mócza Milán

A bűnügyek önmagukban is elég szövevényesek, és még ha be is bizonyosodik, ki a tettes, nehéz kézre keríteni. Egy eset kapcsán a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körözött egy férfit, aki 8 éve bujkált a hatóságok elől – most azonban véget ért a szerencséje. A rendőrségi akcióról videó is készült.

rendőrségi akció Kiskunfélegyházán
Rendőrségi akció – 8 éve bujkált, de elfogták
Forrás: police.hu

Egész bűnlajstrom pár év alatt

Az 54 éves férfi ellen először 2017-ben adott ki körözést a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bírósági végrehajtás akadályoztatása miatt, majd alig egy évvel később, 2018-ban ráduplázott – ugyanezen bűncselekményt elkövetve. Ez azonban nem vette el a kedvét a bűnözéstől, pár évvel később ugyanis egy költségvetési csalást is kipipált a bakancslistáján. Ezt követően európai elfogatóparancsot adtak ki ellene – közölte a rendőrség.

A rendőrségi akció

A férfi az évek alatt hol külföldön tartózkodott, hol Magyarországon húzta meg magát. A rendőrség nemrég információt szerzett egy ilyen „hazalátogatásáról” és akcióba lendült. A nyomozást követően a kiskunfélegyházi rendőröknek és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak végül szeptember 23-án hajnalban sikerült is elkapni egy fülöpjakabi házban. Az elfogásáról felvétel is készült, melyet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán közzé is tett.

