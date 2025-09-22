szeptember 22., hétfő

Fegyveresek lepték el a Rózsa utcát, megszólalt a rendőrség a drámai esetről

Címkék#öngyilkosság#rendőrség#Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Elszabadultak az indulatok egy öngyilkosság után, az intézkedő rendőrök erősítést kértek – számoltunk be róla szombat délután hírportálunkon. A helyszín körül rövid idő alatt kisebb csődület alakult ki, a fegyveres egyenruhások golyóálló mellényben biztosították a helyszínt. A rendőrség tájékoztatást adott az esettel kapcsolatban.

Pozsgai Ákos

Szombat kora délután a kiskunmajsai Rózsa utcába riasztották a mentőket, ahol az egyik családi házban holtan találták hozzátartozójukat a rokonok. Információk szerint a házban élő 53 éves férfi öngyilkos lett, felakasztotta magát. Úgy tudjuk, hogy a férfit megpróbálták újraéleszteni, de a mentők nem jártak eredménnyel. Az utcabeliek elmondása szerint az elhunyt férfi rokonai rátámadtak a rendőrökre, ezért komoly rendőri segítség érkezett a helyszínre, a fegyveres rendőrök golyóálló mellényben biztosították a házat, amíg odabent tartott a helyszínelés. A rendőrséget is megkérdeztük az esetről.

a rendőrség autói Kiskunmajsán a Rózsa utcában
Több autóval is Kiskunmajsára, a Rózsa utcába vonult a rendőrség a hétvégén
Fotó: Pozsgai Ákos

Megszólalt a rendőrség a fegyveres akcióról

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a szombaton elküldött kérdéseinkre válaszolva hétfő délelőtt közölte, hogy „a kiskunmajsai rendőrök szombat délután a település egyik házánál közigazgatási eljárást folytattak le. Ennek befejezésekor – a házban lakók indulatos magatartása miatt – kollégáink erősítést hívtak. A helyszínre érkező rendőrök biztosították az eljárás zavartalan lefolyását. A helyszínen rendőr nem sérült meg, illetve a szolgálati gépjárművekben nem keletkezett kár. A történtekkel összefüggésben semmiféle eljárás nem indult.

Helyszíni információink szerint ennél a háznál gyakran történtek rendőri intézkedések. A helyiek elmondása szerint a szombati nap folyamán is, a déli órákban kiabálás hallatszott, a később elhunyt férfi artikulálatlanul ordított. Információink szerint az áldozat korábban már megpróbálta felgyújtani magát, akkor azonban ő nem sérült meg, csak a berendezési tárgyak kaptak lángra.

