Elszabadultak az indulatok egy öngyilkosság után, rátámadták a kiérkező rendőrökre a családtagok – képekkel, videóval

Információink szerint több mentőautó is érkezett a Rózsa utcába, miután az egyik házban a rokonok felakasztva találták meg hozzátartozójukat. Az utcabeliek elmondása szerint a mentők megpróbálták a helyszínen újraéleszteni a férfit, de nem járták sikerrel. Úgy tudjuk a helyszínre kiérkező mentők rendőri segítséget kértek. Kis idő múlva, a környéken élők elmondása szerint, szirénázva érkezett kilenc rendőrautó is a házhoz, ahol a családtagok az intézkedő rendőrökre támadtak.

Az eset elfajult, a családtagok a helyszínre érkező rendőrökre támadtak

Fotó: Pozsgai Ákos

Rendőrökre támadtak a rokonok, mindennel dobálták őket

A helyiek szerint autógumikkal és különféle, a kezükbe ügyébe került eszközökkel dobálták meg az egyenruhásokat és az egyik járőrautót. A rendőrök erősítést kértek a helyszínre. Kiskunhalasról, Harkakötönyből és Kiskunfélegyházáról érkeztek még rendőrök a Rózsa utcába.

Az egyenruhások felfegyverkezve, golyóálló mellényben léptek az ingatlan területére. Időközben a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságról a bűnügyi technikusok is a megérkeztek, akik megkezdték a helyszíni szemlét.

A helyszínre eközben megérkezett Kolompár Orbán, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke, aki a rendőrökkel konzultált a kialakult a helyzetről.

A holttestet elszállították a helyszínről. A rendkívüli haláleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.