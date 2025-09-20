szeptember 20., szombat

Kiskunmajsa

1 órája

Elszabadultak az indulatok egy öngyilkosság után, rátámadták a kiérkező rendőrökre a családtagok – képekkel, videóval

Információnk szerint szombat kora délután Kiskunmajsán a Rózsa utcába riasztották a mentőket, ahol az egyik családi házban holtan találták hozzátartozójukat a rokonok. Az eset elfajult, a helyszínre érkező rendőrökre támadtak a családtagok.

Pozsgai Ákos

Információink szerint több mentőautó is érkezett a Rózsa utcába, miután az egyik házban a rokonok felakasztva találták meg hozzátartozójukat. Az utcabeliek elmondása szerint a mentők megpróbálták a helyszínen újraéleszteni a férfit, de nem járták sikerrel. Úgy tudjuk a helyszínre kiérkező mentők rendőri segítséget kértek. Kis idő múlva, a környéken élők elmondása szerint, szirénázva érkezett kilenc rendőrautó is a házhoz, ahol a családtagok az intézkedő rendőrökre támadtak. 

rendőrökre támadtak Kiskunmajsán
Az eset elfajult, a családtagok a helyszínre érkező rendőrökre támadtak
Fotó: Pozsgai Ákos

Rendőrökre támadtak a rokonok, mindennel dobálták őket

A helyiek szerint autógumikkal és különféle, a kezükbe ügyébe került eszközökkel dobálták meg az egyenruhásokat és az egyik járőrautót. A rendőrök erősítést kértek a helyszínre. Kiskunhalasról, Harkakötönyből és Kiskunfélegyházáról érkeztek még rendőrök a Rózsa utcába.

Az egyenruhások felfegyverkezve, golyóálló mellényben léptek az ingatlan területére. Időközben a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságról a bűnügyi technikusok is a megérkeztek, akik megkezdték a helyszíni szemlét.

A helyszínre eközben megérkezett Kolompár Orbán, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke, aki a rendőrökkel konzultált a kialakult a helyzetről.

A holttestet elszállították a helyszínről. A rendkívüli haláleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Holtan találták hozzátartozójukat a rokonok Kiskunmajsán

Fotók: Pozsgai Ákos

Korábban megpróbálta felgyújtani magát a férfi

Az utcában csődület alakult ki, az ott élők figyelemmel kísérték az eseményeket. Elmondásuk szerint egy 53 férfi lett öngyilkos, mint mondták, a család nem ismeretlen a helyi rendőrök előtt. Úgy tudni, hogy ennél a háznál gyakran történtek rendőri intézkedések. A helyiek szerint a szombati nap folyamán is, a déli órákban kiabálás hallatszott, a később elhunyt férfi artikulálatlanul ordított. Információink szerint az áldozat korábban már megpróbálta felgyújtani magát, akkor azonban ő nem sérült meg, csak a berendezési tárgyak kaptak lángra.

Az eset pontos körülményeiről elküldtük kérdéseinket a rendőrségnek, amint válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat.

 

