Drámai percek

Életet mentett egy hős rendőr, akciófilmbe illő pillanatok játszódtak le

Drámai percek játszódtak le Ballószögön, amikor egy autó megállíthatatlanul az akácerdőbe hajtott. A rendőr szabadidejében, családjával utazva, habozás nélkül cselekedett – ez mentette meg a sofőr életét.

Orosz Fanni Flóra

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán osztotta meg a történetet, amely bizonyítja: egy rendőr mindig rendőr marad, akkor is, ha épp nincs szolgálatban. Nagy László József rendőr főtörzszászlós Ballószögön közlekedett autójával, amikor egy kisteherautó nagy sebességgel kikanyarodott elé, majd az útpadkára sodródott és végül az akácerdőbe rohant. A körzeti megbízott tudta, hogy baj történt, és azonnal cselekedett.

életet mentett, hős lett a rendőr,
Életet mentett egy hős rendőr
Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A fák közé hajtott a sofőr

A kisteherautó sofőrje szokatlanul, egyre gyorsabban vezetett, az autó irányíthatatlanná vált. A rendőr nemcsak a saját családjára figyelt, hanem a szemből érkezőket is figyelmeztette a veszélyre, mielőtt a jármű az akácerdőbe rohant volna.

Az autó a földúton fennakadt, a sofőr eszméletét vesztette. A rendőr feleségével együtt rohant oda, ellenőrizték a férfi életjeleit, miközben a főtörzszászlós áramtalanította a járművet. Az akácfák miatt a vezetőoldali ajtó elérhetetlen volt, ezért a rendőr fejszével kezdte kivágni a fákat, hogy a mentőszolgálat hozzáférhessen a sérülthöz.

A 112-es hívás után perceken belül megérkeztek a mentősök, akik stabilizálták a férfit és kórházba szállították.

Büszkeség a rendőrségen belül

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közösségi oldalán hangsúlyozta: büszkék kollégájukra, aki bizonyította, hogy a rendőr nemcsak szolgálatban, hanem civil életében is az emberek biztonságát tartja szem előtt.

 

 

