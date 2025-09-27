59 perce
Életét vesztette Bács-Kiskun egyik legtiszteletreméltóbb rendőre, két kisgyermek maradt félárván
Borzalmas tragédia rázta meg a közösséget. A rendőr hadnagy családjáért most hatalmas összefogás indult.
Hatalmas veszteség érte Bács-Kiskun vármegye rendőri közösségét és a helyi lakosságot: 2025. július 22-én, 40 éves korában elhunyt Jaksa Richárd rendőr hadnagy, aki két évtizeden át szolgálta a hivatást – tették közzé a ZoNa Alapítvány a gyermekekért Facebook-oldalon.
Rendőri hivatás és elhivatottság
Richárd a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után, 2005-ben szerelt fel a Kiskőrösi Rendőrkapitányságra, ahol gyakorlati idejét is töltötte. 2008-tól a Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenes csapaterős századának tagja lett, ugyanebben az évben járőrvezetői kinevezést, majd váltásparancsnoki beosztást kapott.
Pályafutását folyamatos szakmai fejlődés kísérte: a Rendőrtiszti Főiskolán 2012-ben diplomázott, majd 2013-tól Kiskőrösön szolgálatirányító parancsnokként dolgozott.
2025 februárjától a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Szabadszállási KMB csoportját vezette, majd június 1-jén – hosszú évek munkájának elismeréseként – a Szabadszállási Rendőrőrs parancsnokává nevezték ki.
Mindössze egy hónappal később, 2025. július 1-jén ünnepelhette 20 éves szolgálati jubileumát.
Család és sport szeretete
Richárd feleségével, Nikivel 2007 óta alkotott szeretetteljes párt. Odaadó férj és édesapa volt, aki aktívan részt vett gyermekei életében.
A sport mindig központi szerepet játszott életében: fiatalon karatézott, majd haláláig a helyi labdarúgócsapatok játékosaként rúgta a labdát. Rendszeresen futott, kerékpározott, úszott, és amikor csak tehette, horgászni járt.
Szenvedélyét a közösség javára is fordította: horgász szakkört vezetett a fiataloknak, 2024-től pedig a Sporthorgász Egyesület Fegyelmi Bizottságának elnökeként is dolgozott.
Tragikus baleset és búcsú
A sors kegyetlen fordulatot tartogatott számára. 2025. július 5-én autóbalesetet szenvedett, és bár 17 napon át hősiesen küzdött, szervezete végül feladta a harcot. Július 22-én, mindössze 40 évesen elhunyt.
Bajtársai kiváló szakemberként, megbízható vezetőként és igaz barátként emlékeznek rá. A közösség számára örökre Jaksa Richárd rendőr hadnagy marad, aki példát mutatott hivatásban, családban és sportban egyaránt.
Adománygyűjtés a gyermekekért
A rendőr hadnagy halála pótolhatatlan veszteség családja számára. A közösség most összefogott, hogy támogatást nyújtson feleségének és gyermekeinek.
Aki szeretne segíteni, az alábbi adatokon keresztül teheti meg:
- Kedvezményezett: ZoNa Alapítvány a gyermekekért
- Bankszámlaszám: 10403909-50527085-68681001
- IBAN: HU10 10403909-50527085-68681001
- Közlemény: Támogatás néhai Jaksa Richárd r. hadnagy gyermekei részére
