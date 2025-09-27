Életét vesztette Bács-Kiskun egyik legtiszteletreméltóbb rendőre, két kisgyermek maradt félárván

Hatalmas veszteség érte Bács-Kiskun vármegye rendőri közösségét és a helyi lakosságot: 2025. július 22-én, 40 éves korában elhunyt Jaksa Richárd rendőr hadnagy, aki két évtizeden át szolgálta a hivatást – tették közzé a ZoNa Alapítvány a gyermekekért Facebook-oldalon.

Adománygyűjtés indult Jaksa Richárd rendőr hadnagy gyermekei javára

Forrás: ZoNa Alapítvány Facebook-oldala

Rendőri hivatás és elhivatottság

Richárd a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után, 2005-ben szerelt fel a Kiskőrösi Rendőrkapitányságra, ahol gyakorlati idejét is töltötte. 2008-tól a Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenes csapaterős századának tagja lett, ugyanebben az évben járőrvezetői kinevezést, majd váltásparancsnoki beosztást kapott.

Pályafutását folyamatos szakmai fejlődés kísérte: a Rendőrtiszti Főiskolán 2012-ben diplomázott, majd 2013-tól Kiskőrösön szolgálatirányító parancsnokként dolgozott.

2025 februárjától a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Szabadszállási KMB csoportját vezette, majd június 1-jén – hosszú évek munkájának elismeréseként – a Szabadszállási Rendőrőrs parancsnokává nevezték ki.

Mindössze egy hónappal később, 2025. július 1-jén ünnepelhette 20 éves szolgálati jubileumát.

Család és sport szeretete

Richárd feleségével, Nikivel 2007 óta alkotott szeretetteljes párt. Odaadó férj és édesapa volt, aki aktívan részt vett gyermekei életében.

A sport mindig központi szerepet játszott életében: fiatalon karatézott, majd haláláig a helyi labdarúgócsapatok játékosaként rúgta a labdát. Rendszeresen futott, kerékpározott, úszott, és amikor csak tehette, horgászni járt.

Szenvedélyét a közösség javára is fordította: horgász szakkört vezetett a fiataloknak, 2024-től pedig a Sporthorgász Egyesület Fegyelmi Bizottságának elnökeként is dolgozott.

Tragikus baleset és búcsú

A sors kegyetlen fordulatot tartogatott számára. 2025. július 5-én autóbalesetet szenvedett, és bár 17 napon át hősiesen küzdött, szervezete végül feladta a harcot. Július 22-én, mindössze 40 évesen elhunyt.

Bajtársai kiváló szakemberként, megbízható vezetőként és igaz barátként emlékeznek rá. A közösség számára örökre Jaksa Richárd rendőr hadnagy marad, aki példát mutatott hivatásban, családban és sportban egyaránt.