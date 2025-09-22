szeptember 22., hétfő

Az édesszájú rabló 50 tábla csokit próbált elcsenni

Úgy tűnik, egy 23 éves kiskunhalasi férfi szeptember 19-én nagyon édesszájú hangulatban ébredt. Olyannyira, hogy nem egy-két tábla csokira fájt a foga, hanem rögtön ötvenre.

Brockmeyer Sophie Isabella

A férfi a helyi bevásárlóközpontban úgy gondolta, hogyha elég ügyesen rejti a kabátja alá a zsákmányt, majd szépen kisétál a kasszák mellett, senkinek sem fog feltűnni. Nos, az akció inkább emlékeztetett egy rossz bohózatra, mint egy profi rablásra.

Az édesszájú rabló 50 tábla csokit próbált elcsenni
Nem csak egy-két tábla csokira fájt a foga, hanem rögtön ötvenre is
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Erőszakhoz folyamodott a „csokivadász”

A „csokivadász” két nagy doboz édességet próbált kicsempészni, ám a biztonsági őrnek szemet szúrt a gyanúsan púpos kabát. A lebukás után a férfi inkább erőszakhoz folyamodott: meglökte az őrt, aki könnyebben megsérült, a rabló pedig futásnak eredt a csokikkal együtt.

A rendőrök gyorsan a nyomába eredtek, és rövid adatgyűjtés után az egyik közeli utcában rá is bukkantak a menekülő férfira. Elfogták, előállították, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

