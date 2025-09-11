53 perce
Mindössze 100 forintot zsákmányolt meztelenre vetkőztetett áldozatától a kunszentmiklósi férfi
A férfit mindent megtett azért, hogy megszerezze amit akar. Egyik rablásánál az áldozatát meztelenre vetkőztette, hogy biztosan minden értékét elvegye.
A rendőrök őrizetbe vettek egy 23 éves kunszentmiklósi férfit, akit nemcsak rablással, hanem betöréssel és lopással is vádolnak. A férfi olyan mélységekig süllyedt, hogy áldozatát levetkőztette, hogy átkutassa ruháit értékek után.
Rablás, lopás és betörés, mind az elmúlt hónapokban
A kunszentmiklósi kapitányságra szeptember 8-án érkezett bejelentés egy rablásról. A sértett elmondása szerint ismerősével sétált a városban, amikor a fiatal férfi odalépett hozzájuk, és minden előzmény nélkül pénzt követelt tőle. Az elkövető bokszert húzott a kezére, megveréssel fenyegetőzött, majd egy bokros területre kényszerítette áldozatát, ahol átkutatta a ruháit. Mindössze száz forintot talált nála, így kilátásba helyezte, hogy ha még aznap nem kap tőle tízezer forintot, elmegy a házához és elviszi a televízióját is.
A sértett másnap fordult a rendőrséghez, ahol kiderült: az agresszív támadó egy hónappal korábban is hasonló módon szedett ki tőle tízezer forintot.
A nyomozás során arra is rájöttek, hogy a 23 éves férfinek nem ez volt az első bűncselekménye az utóbbi hónapokban. Lezáratlan kerékpárokat vitt el udvarokból, házakból pedig háztartási és egyéb eszközöket tulajdonított el: mikrohullámú sütőt, gyerekmotort, vezetékeket, létrákat.
Egy alkalommal tűzhelyet is megpróbált ellopni, de a tulajdonos rajtakapta, így zsákmányát hátrahagyva menekült el. Mindent megtett az értéktárgyakért, hiszen volt, hogy ablak betörésével, máskor ajtó befeszítésével jutott be az ingatlanokba. A lopások egy részében egy 33 éves társa is segítette, akit szintén kihallgattak a nyomozók.
A sorozatos rablások és betörések után a rendőrök elfogták a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
