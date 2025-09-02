Több száz milliós online csalás és pénzmosás, így buktak le a bűnszervezet tagjai

A vádirat szerint a bűnszervezetet egy ukrán–magyar kettős állampolgár irányította, aki kapcsolatot tartott az online csalások elkövetőjével. Ő továbbította a célszámlák adatait, és a bankszámlákról felvett pénzt – a saját részesedésük levonása után – pénzmosás céljából juttatta el megbízójának.

Pénzmosás miatt emeltek vádat több mint húsz ember ellen

Fotó: Shuttersock/Illusztráció

A bűnszervezet második szintjén öt férfi, köztük két ukrán–magyar kettős állampolgár dolgozott. Ők keresték fel és irányították a bankszámlatulajdonosokat és a pénzfelvevőket, gondoskodtak a SIM-kártyák beszerzéséről, valamint az ATM-ek megközeltéséhez használt autókról. A harmadik szinten két férfi kizárólag a készpénz felvételéért felelt.

Az alkalmi elkövetők között 27 személy szerepelt, akik vagy készpénzt vettek fel, vagy a csalásokból származó pénz fogadására használták bankszámláikat.

Az elkövetők 29 online csalásból származó, több mint 300 millió forint átutalását intézték az általuk beszerzett bankszámlákra. A legnagyobb, 100 millió forintos összeghez végül nem jutottak hozzá: a bankautomata először elutasította a készpénzfelvételt, másodjára pedig – inkasszó miatt – elnyelte a kártyát. Mire másik számlára utalták volna a pénzt, a hatóság lefoglalta az összeget.

Pénzmosás miatt felelhetnek

A főügyészség 23 személy ellen emelt vádat, köztük 8 bűnszervezeti tag ellen, további 13 esetben pedig feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A szervezet vezetőjét 18 rendbeli csalással és különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással vádolják; fegyházbüntetést indítványoznak vele szemben. Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék dönt majd – közölte az ügyészség.