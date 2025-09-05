NAV: több ezer cég a frissített feketelistán, Bács-Kiskunban is sok vállalkozás érintett

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen nyilvánosságra hozza azoknak a munkáltatóknak az adatait, akik megszegik a munkaügyi szabályokat és feketén foglalkoztatnak. A lista most ismét frissült, és több ezer cég neve került fel rá. Ez azért fontos, mert bárki számára hozzáférhető, így a munkavállalók is előre tájékozódhatnak arról, hogy mennyire megbízható egy adott munkaadó.

NAV feketelista 2025: több mint 4600 cég érintett, köztük Bács-Kiskun megyei vállalkozások is

Fotó: NAV / Illusztráció

NAV: nyilvános a feketefoglalkoztatók listája

A hatóság a honlapján minden esetben közzéteszi az érintett munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, valamint a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóságát is. A feketén foglalkoztató cégek adatai két évig szerepelnek a nyilvános adatbázisban, így a munkavállalók és más szervezetek is könnyen ellenőrizhetik őket. A lista nemcsak elrettentésként szolgál, hanem segítséget nyújt azoknak, akik legálisan szeretnének dolgozni.

Jogszabályváltozás könnyíti a közzétételt

2023. szeptember 12-től új szabály lépett életbe, amelynek köszönhetően már nem kell megvárni a határozatok végrehajthatóvá válását. Elegendő, ha a döntés véglegessé válik, és az adatok így hamarabb nyilvánosságra kerülhetnek. A NAV szerint ezzel gyorsabb és átláthatóbb lett a rendszer, amelynek célja, hogy visszaszorítsa a feketefoglalkoztatást és védje a munkavállalók jogait.

Több mint 4600 név a NAV feketelistáján

A NAV nemcsak a feketén foglalkoztató cégek listáját teszi közzé, hanem azt is, hogy ezek közül kik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. Ez a kategória különösen fontos, mivel ide azok a munkáltatók kerülnek, akiket már jogerősen, véglegesen bírsággal sújtottak. Jelenleg több mint 4600 név található ezen a listán, ami jól mutatja, hogy a probléma országos szinten is komoly méreteket ölt.

Bács-Kiskunban is vannak érintettek

A legfrissebb frissítésben több Bács-Kiskun vármegyei vállalkozás is szerepel. Ez azt jelenti, hogy a helyi munkavállalók is találkozhatnak olyan munkaadókkal, akik nem jelentik be alkalmazottaikat. Az adatbázis ezért különösen hasznos, hiszen bárki számára elérhető, így mielőtt valaki munkába áll, ellenőrizheti, mennyire megbízható az adott cég.