Könnyes szemmel emlékeztek a meggyilkolt kislányra
Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy gyertyagyújtással és imádsággal emlékeztek a miskei kislányra, megírtuk, hogy új kártevő pusztít Bács-Kiskunban, illetve arról is írtunk, hogy gyorsan léptek a hatóságok egy állatkínzó ellen.
Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy jön a nagy Erste-leállás, megírtuk, hogy házhoz szállítják az ügyintézést Kunszálláson, illetve videót is készítettünk a kedd esti megemlékezésről, annál a háznál, ahonnan eltűnt a miskei kislány.
Az éghajlatváltozás miatt új kártevő pusztít Bács-Kiskunban
Aggasztó hírek érkeztek Bács Kiskun vármegye földjeiről. Tömegesen jelent meg egy eddig kevésbé ismert rovar, a déli fényes bodobács.
Fiatalkorú fiú osztott meg pornográf tartalmakat gyerekekről a közösségi oldalakon
A Kecskeméti Járási Ügyészség minősített gyermekpornográfia miatt vádat emelt egy fiatalkorúval szemben.
Ne vigyen készpénzt: kizárólag bankkártyával lehet fizetni hétfőn
Házhoz szállítják az ügyintézést Kunszálláson, érdemes tudni, hogy mikor és hova kell majd menni. A kormányablakbusz segítségével még egyszerűbben lehet elintézni a fontos teendőket.
Horrorjelenet Bács-Kiskunban: autója után kötötte a kutyáját, majd tövig nyomta a gázt
Sokkoló jelenet borzolta a kedélyeket Bács-Kiskunban szeptember első napján. Egy állatkínzó olyan tettet hajtott végre, ami minden jóérzésű embert felháborít. A hatóságok gyorsan léptek, az eset pedig nem maradt következmények nélkül.
Maximális pénzbírságot zsebelhet be a hét top gyorshajtója, mutatjuk, hol fotózták le
Mutatjuk a legfrissebb közlekedésrendészeti összefoglalót Bács-Kiskunból. Az elmúlt héten közel 2400 gyorshajtó fizethet bírságot.
Jön a nagy Erste-leállás: ezek a szolgáltatások nem fognak működni
Több órás rendszerfejlesztést végeznek szeptemberben és októberben is. Az Erste Bank előre jelezte, hogy bizonyos szolgáltatások ideiglenesen nem lesznek használhatók a karbantartás ideje alatt.
Meglepő fordulat az Ázsia Expresszben: Curtis és felesége balesetet szenvedtek a szálláson
Curtis és újdonsült felesége, Judit a hosszú és fárasztó nap után végre lepihenhettek volna. A TV2 Ázsia Expressz sztárjai azonban olyan meglepetést kaptak, amire senki nem számított.
Egy emberként gyászolja a falu a miskei kislányt, gyertyagyújtással, imádsággal emlékeztek a kis Hannára
Felfoghatatlan veszteség ért egy Bács-Kiskun megyei családot. Meggyilkoltak egy 22 hónapos miskei kislányt hétfőn. A gyermek feltételezett gyilkosa, a nevelőapa már őrizetben van. A helyiek kedd este megemlékezést tartottak annál a háznál, ahonnan eltűnt a kislány.
Utcára vonultak a miskeiek, a kis Hanna halála volt az utolsó csepp a pohárban
Kedd este utcára vonultak az emberek a miskei gyermekgyilkosság miatt. A helyiek előbb csendes megemlékezést tartottak annál a háznál, ahol a kislány élt, és ahol feltehetően végzett vele a gyilkosa. A megemlékezés után az esemény résztvevői együtt tiltakoztak a drogterjesztők és -fogyasztók ellen, ugyanis a feltételezések szerint a miskei gyerekgyilkos régóta kábítószert használhatott.