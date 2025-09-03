Könnyes szemmel emlékeztek a meggyilkolt kislányra

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy jön a nagy Erste-leállás, megírtuk, hogy házhoz szállítják az ügyintézést Kunszálláson, illetve videót is készítettünk a kedd esti megemlékezésről, annál a háznál, ahonnan eltűnt a miskei kislány.

A helyiek csendes megemlékezést tartottak annál a háznál, ahol a miskei kislány élt, és ahol feltehetően végzett vele a gyilkosa

Fotó: Pozsgai Ákos

Az éghajlatváltozás miatt új kártevő pusztít Bács-Kiskunban

Aggasztó hírek érkeztek Bács Kiskun vármegye földjeiről. Tömegesen jelent meg egy eddig kevésbé ismert rovar, a déli fényes bodobács.

Fiatalkorú fiú osztott meg pornográf tartalmakat gyerekekről a közösségi oldalakon

A Kecskeméti Járási Ügyészség minősített gyermekpornográfia miatt vádat emelt egy fiatalkorúval szemben.

Ne vigyen készpénzt: kizárólag bankkártyával lehet fizetni hétfőn

Házhoz szállítják az ügyintézést Kunszálláson, érdemes tudni, hogy mikor és hova kell majd menni. A kormányablakbusz segítségével még egyszerűbben lehet elintézni a fontos teendőket.

Horrorjelenet Bács-Kiskunban: autója után kötötte a kutyáját, majd tövig nyomta a gázt

Sokkoló jelenet borzolta a kedélyeket Bács-Kiskunban szeptember első napján. Egy állatkínzó olyan tettet hajtott végre, ami minden jóérzésű embert felháborít. A hatóságok gyorsan léptek, az eset pedig nem maradt következmények nélkül.

Maximális pénzbírságot zsebelhet be a hét top gyorshajtója, mutatjuk, hol fotózták le

Mutatjuk a legfrissebb közlekedésrendészeti összefoglalót Bács-Kiskunból. Az elmúlt héten közel 2400 gyorshajtó fizethet bírságot.

Jön a nagy Erste-leállás: ezek a szolgáltatások nem fognak működni

Több órás rendszerfejlesztést végeznek szeptemberben és októberben is. Az Erste Bank előre jelezte, hogy bizonyos szolgáltatások ideiglenesen nem lesznek használhatók a karbantartás ideje alatt.

Meglepő fordulat az Ázsia Expresszben: Curtis és felesége balesetet szenvedtek a szálláson

Curtis és újdonsült felesége, Judit a hosszú és fárasztó nap után végre lepihenhettek volna. A TV2 Ázsia Expressz sztárjai azonban olyan meglepetést kaptak, amire senki nem számított.

Egy emberként gyászolja a falu a miskei kislányt, gyertyagyújtással, imádsággal emlékeztek a kis Hannára

Felfoghatatlan veszteség ért egy Bács-Kiskun megyei családot. Meggyilkoltak egy 22 hónapos miskei kislányt hétfőn. A gyermek feltételezett gyilkosa, a nevelőapa már őrizetben van. A helyiek kedd este megemlékezést tartottak annál a háznál, ahonnan eltűnt a kislány.