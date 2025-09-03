szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Könnyes szemmel emlékeztek a meggyilkolt kislányra

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy gyertyagyújtással és imádsággal emlékeztek a miskei kislányra, megírtuk, hogy új kártevő pusztít Bács-Kiskunban, illetve arról is írtunk, hogy gyorsan léptek a hatóságok egy állatkínzó ellen.

Várkonyi Rozália

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy jön a nagy Erste-leállás, megírtuk, hogy házhoz szállítják az ügyintézést Kunszálláson, illetve videót is készítettünk a kedd esti megemlékezésről, annál a háznál, ahonnan eltűnt a miskei kislány.

a miskei kislánya emlékeztek kedd este
A helyiek csendes megemlékezést tartottak annál a háznál, ahol a miskei kislány élt, és ahol feltehetően végzett vele a gyilkosa
Fotó: Pozsgai Ákos

Az éghajlatváltozás miatt új kártevő pusztít Bács-Kiskunban

Aggasztó hírek érkeztek Bács Kiskun vármegye földjeiről. Tömegesen jelent meg egy eddig kevésbé ismert rovar, a déli fényes bodobács.

Fiatalkorú fiú osztott meg pornográf tartalmakat gyerekekről a közösségi oldalakon

A Kecskeméti Járási Ügyészség minősített gyermekpornográfia miatt vádat emelt egy fiatalkorúval szemben.

Ne vigyen készpénzt: kizárólag bankkártyával lehet fizetni hétfőn

Házhoz szállítják az ügyintézést Kunszálláson, érdemes tudni, hogy mikor és hova kell majd menni. A kormányablakbusz segítségével még egyszerűbben lehet elintézni a fontos teendőket.

Horrorjelenet Bács-Kiskunban: autója után kötötte a kutyáját, majd tövig nyomta a gázt

Sokkoló jelenet borzolta a kedélyeket Bács-Kiskunban szeptember első napján. Egy állatkínzó olyan tettet hajtott végre, ami minden jóérzésű embert felháborít. A hatóságok gyorsan léptek, az eset pedig nem maradt következmények nélkül.

Maximális pénzbírságot zsebelhet be a hét top gyorshajtója, mutatjuk, hol fotózták le

Mutatjuk a legfrissebb közlekedésrendészeti összefoglalót Bács-Kiskunból. Az elmúlt héten közel 2400 gyorshajtó fizethet bírságot.

Jön a nagy Erste-leállás: ezek a szolgáltatások nem fognak működni

Több órás rendszerfejlesztést végeznek szeptemberben és októberben is. Az Erste Bank előre jelezte, hogy bizonyos szolgáltatások ideiglenesen nem lesznek használhatók a karbantartás ideje alatt.

Meglepő fordulat az Ázsia Expresszben: Curtis és felesége balesetet szenvedtek a szálláson

Curtis és újdonsült felesége, Judit a hosszú és fárasztó nap után végre lepihenhettek volna. A TV2 Ázsia Expressz sztárjai azonban olyan meglepetést kaptak, amire senki nem számított.

Egy emberként gyászolja a falu a miskei kislányt, gyertyagyújtással, imádsággal emlékeztek a kis Hannára

Felfoghatatlan veszteség ért egy Bács-Kiskun megyei családot. Meggyilkoltak egy 22 hónapos miskei kislányt hétfőn. A gyermek feltételezett gyilkosa, a nevelőapa már őrizetben van. A helyiek kedd este megemlékezést tartottak annál a háznál, ahonnan eltűnt a kislány.

Utcára vonultak a miskeiek, a kis Hanna halála volt az utolsó csepp a pohárban

Kedd este utcára vonultak az emberek a miskei gyermekgyilkosság miatt. A helyiek előbb csendes megemlékezést tartottak annál a háznál, ahol a kislány élt, és ahol feltehetően végzett vele a gyilkosa. A megemlékezés után az esemény résztvevői együtt tiltakoztak a drogterjesztők és -fogyasztók ellen, ugyanis a feltételezések szerint a miskei gyerekgyilkos régóta kábítószert használhatott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu