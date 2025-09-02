szeptember 2., kedd

1 órája

„Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg" – kiabálták a miskeiek az elvetemült gyerekgyilkos elfogása után

Címkék#baon videó#drog#keresés

Borzalmas részletek derültek ki a gyermekgyilkosságról. A miskei kislányt egy kereszt tövébe rejtve találták meg.

Pozsgai Ákos

Hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, hogy eltűnt miskei otthonából a mindössze 22 hónapos Hanna. A család ismerősei már akkor nagyon féltek, hogy hatalmas baj történhetett. Mint utóbb kiderült, a miskei kislány gyilkosság áldozata lett, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság késő éjszaka erősítette meg a hírt.

A miskei kislányt egy kereszt tövébe rejtve találták meg
A miskei kislány gyilkosság áldozata lett
Fotó: Pozsgai Ákos

A kislány eltűnéséről eleinte annyit lehetett tudni, hogy az édesanya dolgozott, a gyermeket a nevelőapja felügyeletére bízta. A nevelőapát hétfő délelőtt a helyiek elmondása szerint látták a faluban, ahogy a babakocsiban tolta a gyermeket, később azonban már csak az üres babakocsival látták. Az édesanya jelentette a rendőrségen a kislánya eltűnését, de vele együtt eltűnt a nevelőapa is.

Rendőrök, polgárőrök és speciális kutató-mentők keresték a kislányt

A rendőrség a polgárőrökkel közösen keresni kezdte az eltűnt kislányt, a kereséshez napközben rengeteg civil is csatlakozott. A keresésben résztvevő egyik anyuka és lánya elmondása szerint az üres babakocsit annak a helynek a közelében találták meg, ahonnan a késő esti órákban előkerült a kislány holtteste is.

Egy szemétdombon találták meg a miskei kislány holttestét

A speciális kutyás keresők a család házától alig néhány száz méterre, egy szemétdombon rongyokba tekerve találták meg a kislány holttestét. A kis Hanna keresésében résztvevők elmondása szerint egy kereszt mellett találtak rá az aprócska kislány élettelen testére. 

„A lányommal többször is elmentünk azon a helyen, de semmi gyanúsat nem találtunk, nem hittem volna, hogy tőlünk néhány méterre van elrejtve a pici kislány. Nagyon sajnáljuk, nem ezt érdemelte, az egész falut megdöbbentette a kislány halála” – nyilatkozta portálunknak a keresésben résztvevő anyuka, aki elmondta, hogy félnek az emberek a faluban, mert úgy tudják, hogy a nevelőapa, akit keres a rendőrség a kislány megölése kapcsán, régóta drogozik és bármire képes lehet. Addig nem nyugszanak a falu lakói, míg el nem fogják.

Megtalálták a gyilkossággal gyanúsított férfit

Egész hétfő éjszaka hajtóvadászat volt a faluban, a kislány gyilkosát keresték. A feldühödött miskeiek botokkal, machetékkel felszerelkezve kutatták, hátha a nyomára bukkannak. Másnap, kedd délelőtt végül a saját apja adta fel gyilkos fiát, a kommandósok egy lakatlan házban fogták el Miskén, alig kétszáz méterre attól a helytől, ahol a megölt kislány holttestét elrejtette. 

Amikor a férfit kihozták a rendőrök a házból, többen azt ordibálták a helybéliek közül, hogy „szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg, különben már nem élnél.” 

A rendőrök a férfi szeretőjét is elfogták és elvitték a férfivel együtt. 

Speciális kutató-mentők is keresték a miskei kislányt

Fotók: Pozsgai Ákos

Megszólalt a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos

Horváth László, országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Facebook-posztjában a következőket írta:

„Mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet. A rendőrség villámgyors munkájának köszönhetően a gyanúsítottat elfogták, aki ilyet tesz, annak egy életre börtönben a helye. Az elmúlt években jelentősen szigorítottuk a Büntetőtörvénykönyvet, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél. Felmerült, hogy a tragédiában a kábítószer is szerepet játszhatott. Ez ismét megmutatja: a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz vezet és ártatlan életeket is követelhet ” – fogalmazott.

 

