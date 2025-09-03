A legsúlyosabb büntetésre számíthat a kis Hanna gyilkosa, brutális tettére nincs mentség

Óriási tragédia rázta meg az egész országot, ugyanis hétfőn kioltották a 22 hónapos Hanna életét. A miskei kislány feltételezett gyilkosa, vagyis nevelőapja már őrizetben van. Dr. Pálvölgyi András ügyvéd segített megállapítani, hogy milyen büntetést kaphat az elkövető egy ilyen embertelen tettért.

A miskei kislány tragédiája kapcsán jogász nyilatkozott, hogy milyen büntetésre számíthat a gyilkos

Fotó: Pozsgai Ákos

Amit eddig tudunk a miskei kislány ügyéről

Hétfő reggel eltűnt egy 22 hónapos kislány. Még aznap este a rendőrség gyerekgyilkosság gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki egy férfi ellen. A reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét hétfő este találták meg. Mindenkit megrendített az eltűnt miskei kislány halála. A rendőrség közölte: az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást. A rendőrség közlése szerint a miskei gyermekgyilkossággal gyanúsított férfit kedden délelőtt 11 órakor fogták el Miskén, akiről mint kiderült, a kislány nevelőapja volt. Esetében az is lehetséges, hogy a feltételezett elkövetés idejében drog hatása alatt állhatott.

A miskei kislány ellen elkövetett bűn következményei

– Mindenek előtt szeretném rögzíteni, hogy minden ember számára megrázó hír, ha egy ártatlan, kiszolgáltatott gyermek válik erőszak áldozatává. Egy ilyen tett nemcsak a családot és a közösséget sebezi meg, hanem az egész társadalmat is szembesíti azzal, hogy a legvédtelenebbeket ért bűncselekmények a legsúlyosabb következményeket vonhatják maguk után – nyilatkozta dr. Pálvölgyi András, mint a Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda alkalmazott ügyvédje.

Mit mond a törvény?

A magyar Büntető Törvénykönyv szerint az emberölés alapesetben is súlyos bűncselekmény, amelyet szigorúan rendel büntetni. Azonban ha a sértett (áldozat) 14 év alatti gyermek, az a legsúlyosabb, minősített esetek közé tartozik. Ilyenkor a kiszabható büntetés 10–20 év szabadságvesztés vagy életfogytig tartó börtön.

Hogyan zajlik az eljárás?

Nyomozás – a rendőrség és ügyészség vizsgálja a pontos körülményeket, akár orvos- és pszichológus szakértők bevonásával, továbbá olyan személyek felkutatásával, akik információval rendelkezhetnek a történések vonatkozásában. Vádemelés – ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, az ügyész vádat emel emberölés miatt. Bírósági tárgyalás – a bíró a bizonyítékok alapján dönt, és meghatározza a büntetés mértékét.

Mit mérlegel a bíróság?

Súlyosbító körülmény a gyermek életkora, a tett kegyetlensége, a hozzátartozó sérelmére történő elkövetés, ha az elkövető kábítószer hatása alatt állt, valamint az esetleges előélet. Enyhítő körülmények ilyen súlyú ügyben ritkán állnak fenn, de ide tartozhat például a beismerés vagy együttműködés a hatóságokkal.