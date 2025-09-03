szeptember 3., szerda

A legsúlyosabb büntetésre számíthat a kis Hanna gyilkosa, brutális tettére nincs mentség

A legnagyobb bűn egy ártatlan és védekezésre, vagy ellenállásra képtelen gyermek életét kioltani. A miskei kislány tragédiája kapcsán jogász nyilatkozott, hogy milyen büntetésre számíthat a gyilkos.

Brockmeyer Sophie Isabella

Óriási tragédia rázta meg az egész országot, ugyanis hétfőn kioltották a 22 hónapos Hanna életét. A miskei kislány feltételezett gyilkosa, vagyis nevelőapja már őrizetben van. Dr. Pálvölgyi András ügyvéd segített megállapítani, hogy milyen büntetést kaphat az elkövető egy ilyen embertelen tettért. 

felfoghatatlan a miskei kislány tragédiája
A miskei kislány tragédiája kapcsán jogász nyilatkozott, hogy milyen büntetésre számíthat a gyilkos
Fotó: Pozsgai Ákos

Amit eddig tudunk a miskei kislány ügyéről

Hétfő reggel eltűnt egy 22 hónapos kislány. Még aznap este a rendőrség gyerekgyilkosság gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki egy férfi ellen. A reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét hétfő este találták meg. Mindenkit megrendített az eltűnt miskei kislány halála. A rendőrség közölte: az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást. A rendőrség közlése szerint a miskei gyermekgyilkossággal gyanúsított férfit kedden délelőtt 11 órakor fogták el Miskén, akiről mint kiderült, a kislány nevelőapja volt. Esetében az is lehetséges, hogy a feltételezett elkövetés idejében drog hatása alatt állhatott. 

A miskei kislány ellen elkövetett bűn következményei

– Mindenek előtt szeretném rögzíteni, hogy minden ember számára megrázó hír, ha egy ártatlan, kiszolgáltatott gyermek válik erőszak áldozatává. Egy ilyen tett nemcsak a családot és a közösséget sebezi meg, hanem az egész társadalmat is szembesíti azzal, hogy a legvédtelenebbeket ért bűncselekmények a legsúlyosabb következményeket vonhatják maguk után – nyilatkozta dr. Pálvölgyi András, mint a Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda alkalmazott ügyvédje.

Mit mond a törvény?

A magyar Büntető Törvénykönyv szerint az emberölés alapesetben is súlyos bűncselekmény, amelyet szigorúan rendel büntetni. Azonban ha a sértett (áldozat) 14 év alatti gyermek, az a legsúlyosabb, minősített esetek közé tartozik. Ilyenkor a kiszabható büntetés 10–20 év szabadságvesztés vagy életfogytig tartó börtön.

Hogyan zajlik az eljárás?

  1. Nyomozás – a rendőrség és ügyészség vizsgálja a pontos körülményeket, akár orvos- és pszichológus szakértők bevonásával, továbbá olyan személyek felkutatásával, akik információval rendelkezhetnek a történések vonatkozásában.
  2. Vádemelés – ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, az ügyész vádat emel emberölés miatt.
  3. Bírósági tárgyalás – a bíró a bizonyítékok alapján dönt, és meghatározza a büntetés mértékét.

Mit mérlegel a bíróság?

Súlyosbító körülmény a gyermek életkora, a tett kegyetlensége, a hozzátartozó sérelmére történő elkövetés, ha az elkövető kábítószer hatása alatt állt, valamint az esetleges előélet. Enyhítő körülmények ilyen súlyú ügyben ritkán állnak fenn, de ide tartozhat például a beismerés vagy együttműködés a hatóságokkal.

Mire számíthat az elkövető?

Az ilyen ügyekben a bíróság gyakorlatában a legszigorúbb ítéletek születnek.

A vádlott valószínűleg életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat, amelyből legkorábban 25–30 év elteltével merülhet fel a feltételes szabadulás lehetősége. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a bíróság tényleges életfogytiglant szab ki, ami azt jelenti: az elkövető soha többé nem hagyhatja el a börtönt.

A miskei kislány halála az egyik legsúlyosabb, legmegrendítőbb bűncselekmény, ami történhet: egy ártatlan, védekezésre képtelen gyermek élete szakadt meg erőszak következtében. A Büntető Törvénykönyvben rögzítettek egyben üzenetül is szolgálnak is a társadalom számára, a jog a legvédtelenebbek védelmében a lehető legkeményebben lép fel az ilyen bűntettekkel szemben.

– Egy közösség valódi ereje abban mutatkozik meg, mennyire képes megvédeni a leggyengébbeket – a jog most ennek a felelősségnek adhat hangot, ugyanis a gyermekek biztonsága és védelme alapérték, amelyért a jogrendszernek a legkeményebben kell kiállnia – különösen akkor, ha az ártatlanságot ilyen kegyetlenül oltják ki – nyilatkozta az ügyvéd.

 

 

