Holtan találták meg az eltűnt miskei kislányt, a nádasban hevert az elhunyt utas

Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy holtan találták meg az eltűnt miskei kislányt, egy halálos balesetről is írtunk, illetve arról, hogy példás összefogás indult a bajba jutott családért.

Digner Brigitta

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy elfogták a miskei kislány gyilkosát, ifjú tudósok ünnepelték diplomájukat, illetve a keddi halálos balesetről is olvashat.

a rendőrök keresik az eltűnt miskei kislányt
Rengetegen keresték az eltűnt miskei kislányt
Fotó: Pozsgai Ákos

Speciális kutató-mentők találtak rá a miskei kislány holttestére

Tragédiával végződött az eltűnt 22 hónapos Hanna keresése Miskén, a rendőrök mellett polgárőrök, több speciális kutató csapat és rengeteg civil ember kereste a kislányt a késő estébe nyúlóan. A speciális kutatókat is megrendítette az eltűnt miskei kislány halála.

Elfogták a rendőrök a miskei gyerekgyilkost, kommandósok vitték földre a kis Hanna nevelőapját

Miskén rejtőzött el az a 24 éves férfi, akit a rendőrség a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt körözött. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt fogták el.

Tetejével a csatornába borult egy autó, a nádasban találták meg az egyik utast

Kedden hajnalban súlyos közlekedési tragédia rázta meg a térséget. A 4625-ös úton történt halálos balesetben egy ember vesztette életét.

Példás összefogás indult a bajba jutott családért, de továbbra is nagy szükségük van a támogatásunkra

Gyűjtés, felajánlások és licit is segíti az újrakezdést. Példás összefogás indult a tassi családért.

Ifjú tudósok ünnepelték diplomájukat, példát mutatnak mindenkinek

Ifjú tudósok ünnepelhették együtt frissen megszerzett diplomájukat. Kecskemét önkormányzata külön támogatást nyújt a tanulóknak, így az sem maradhatott el, hogy a friss diplomásokat közösen megünnepeljék a tanárokkal együtt.

Szívfacsaró: így néz ki a helyszín, ahol megtalálták a miskei kislány holttestét

Szörnyű tragédia rázta meg az egész országot hétfőn. Gyilkosság áldozata lett egy miskei kislány. Kedd este a helyiek megemlékezést tartanak az otthonánál, majd demonstrációt tartanak a dílerek ellen.

 

