Szívfacsaró: így néz ki a helyszín, ahol megtalálták a miskei kislány holttestét – fotó, videó

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint nyomtalanul eltűnt otthonából a mindössze 22 hónapos Hanna, Miskéről. A család ismerősei már a kezdetektől attól tartottak, hogy tragédia történhetett. Sajnos félelmeik beigazolódtak: mint később kiderült, a miskei kislány gyilkosság áldozata lett. A szomorú hírt a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság késő este erősítette meg.

Ettől a kereszttől nem messze találták meg a meggyilkolt miskei kislányt

Fotó: Pozsgai Ákos

Holtan találták meg az eltűnt miskei kislányt

Hétfőn a rendőrség a polgárőrökkel közösen keresni kezdte az eltűnt kislányt, napközben rengeteg civil is csatlakozott hozzájuk. A kislány holttestét végül egy szemétdombon, rongyokba tekerve találták meg a család házától alig néhány száz méterre.

A gyilkossággal a kislány nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit végül kedden délelőtt elfogták.

A keresésben résztvevő egyik anyuka és lánya elmondása szerint a nevelőapa régóta drogozott. Horváth László, országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos pedig Facebook-posztjában megerősítette, hogy felmerült a gyanúja, hogy a tragédiában a kábítószer is szerepet játszhatott.