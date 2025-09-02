szeptember 2., kedd

Megemlékezés

3 órája

Szívfacsaró: így néz ki a helyszín, ahol megtalálták a miskei kislány holttestét – fotó, videó

#tragédia#baon videó#programsoroló#emberölés#megemlékezés

Szörnyű tragédia rázta meg az egész országot hétfőn. Gyilkosság áldozata lett egy miskei kislány. Kedd este a helyiek megemlékezést tartanak az otthonánál, majd demonstrációt tartanak a dílerek ellen.

Pozsgai Ákos

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint nyomtalanul eltűnt otthonából a mindössze 22 hónapos Hanna, Miskéről. A család ismerősei már a kezdetektől attól tartottak, hogy tragédia történhetett. Sajnos félelmeik beigazolódtak: mint később kiderült, a miskei kislány gyilkosság áldozata lett. A szomorú hírt a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság késő este erősítette meg.

ennél a keresztnél találták meg a meggyilkolt miskei kislányt
Ettől a kereszttől nem messze találták meg a meggyilkolt miskei kislányt
Fotó: Pozsgai Ákos

Holtan találták meg az eltűnt miskei kislányt

Hétfőn a rendőrség a polgárőrökkel közösen keresni kezdte az eltűnt kislányt, napközben rengeteg civil is csatlakozott hozzájuk. A kislány holttestét végül egy szemétdombon, rongyokba tekerve találták meg a család házától alig néhány száz méterre.

A gyilkossággal a kislány nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit végül kedden délelőtt elfogták.

A keresésben résztvevő egyik anyuka és lánya elmondása szerint a nevelőapa régóta drogozott. Horváth László, országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos pedig Facebook-posztjában megerősítette, hogy felmerült a gyanúja, hogy a tragédiában a kábítószer is szerepet játszhatott.

A miskei tragédia helyszínei

Fotók: Pozsgai Ákos

Megemlékezés a kis Hannáról

A miskei tragédia helyszínén, annál a háznál, ahonnan a 22 hónapos kislány eltűnt, kedden este 7 órától megemlékezést tartanak. Információink szerint virágot és mécseseket fognak elhelyezni a résztvevők. 

Úgy tudjuk, hogy a megemlékezés egyben tiltakozás is lesz a drogfogyasztás és a drogterjesztők ellen. Információk szerint a megemlékezők arra keresik majd a választ, hogy miként tudják megakadályozni a kábítószer jelenlétét a településen, hogy tudják segíteni a rendőrség és a különböző hatóságok tevékenységét a drogfogyasztás, és a drogterjesztés megakadályozásában. 

Rendőrök őrzik a lakatlan házat

A lakatlan családi házat, ahol a kommandósok kedden délelőtt elfogták a gyilkost és szeretőjét, rendőrök őrzik, és a településen a rendőrök több autóval járőröznek, nehogy lincselés történjen. 

Miske polgármestere és a kalocsai rendőrkapitányság vezetője kedd délután egyeztettek a miskei községházán a kialakult helyzetről és értékelték a kialakult helyzetet.

A keresztnél, ahol a kislány holttestét megtalálták, ma már csak egy gumikesztyű és egy otthagyott bűnjelszám emlékeztet arra, hogy micsoda szörnyűség történt ezen a helyen.

 

