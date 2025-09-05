szeptember 5., péntek

Gyermekpszichiáter a miskei kislány ügyéről: így hat a gyilkosság látványa a hároméves szemtanúra

A miskei gyermekgyilkosság a hozzátartozóknak borzalmas traumát okozott, de vajon hogyan érint egy hároméves kisfiút egy ilyen szörnyű esemény? A miskei kislány meggyilkolásával, és annak traumatikus következményeivel kapcsolatban kértük gyermekpszichiáter segítségét.

Brockmeyer Sophie Isabella

Mint arról több cikkeinkben is beszámoltunk, hétfőn eltűnt egy 22 hónapos kislány Miskén, akit később holtan találtak meg a település szélén, egy szeméttelep közelében. A nevelőapját már elfogták, és gyanúsítottként bíróság elé állították. Az ügyről később kiderült, hogy a miskei kislány, Hanna hároméves fiútestvére is szemtanúja lehetett a gyilkosságnak, melynek borzasztó következményeiről Dr. Sófi Gyula gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvost kérdeztük meg. 

megemlékezést tartottak a miskei kislány házánál
Miskei kislány testvérének szörnyű következményekkel kell megküzdenie
Fotó: Pozsgai Ákos

A miskei kislány tragédiája

A gyanú szerint a gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy a kislány otthonától alig néhány száz méterre, a falu szélén lévő szemétlerakó közelében egy kőkereszt mögött a bozótosba rejtette el. A Bors információi szerint a kis Hanna 3 éves fiútestvére is láthatta a gyilkosságot. 

A gyanúsított nevelőapát kedden délelőtt a hatóságoknak sikerült kézre keríteniük: a férfit Miskén fogták el, majd őrizetbe vették és kihallgatták. Csütörtök délután rendőri kísérettel, bilincsben és láncon vezettek be a Kecskeméti Járásbíróságra. A bíróság épületébe érkezve a lépcsőn felfelé mindössze ennyit mondott az újságíróknak: „ártatlan vagyok”. A tárgyalás további részletekről korábbi cikkünkben olvashat

A hároméves testvér traumatikus sorsa

Dr. Sófi Gyula gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos segített abban a kérdésben, hogy milyen szörnyű következményei lehetnek annak, hogy Hanna hároméves testvére a szemtanúja lehetett a gyilkosságnak, amivel ilyen kicsi korában elvesztett egy hozzá nagyon közel álló családtagot is.

„A kisgyermekek gyász- és traumafeldolgozása gyakran nem a felnőttekhez hasonló formában jelenik meg, hanem a viselkedés és a játék szintjén válik láthatóvá. A hirtelen hangulatváltozások, szokatlan düh- vagy sírógörcsök, visszahúzódás, fokozott szorongás, illetve a korábban már elsajátított készségek (például szobatisztaság, önálló alvás) visszaesése mind figyelmeztető jelek lehetnek” – sorolta dr. Sófi Gyula.

A gyermek játéka is árulkodó: megjelenhetnek benne az átélt traumatikus események, akár újra és újra lejátszva, mintha a kicsi próbálná kontroll alá vonni a félelmetes élményt.

„Az alvással kapcsolatos problémák szintén gyakoriak. Ilyenkor a gyermek nehezen alszik el, többször felriad éjszaka, rémálmok gyötrik, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy a szülő mellett aludjon. Ezek a tünetek a biztonságérzet megingását jelzik. A kisgyermek számára ugyanis az állandóság, a kiszámítható napi rutin és a felnőttek védelmező jelenléte alapvető pszichés támaszt jelent” – mondta a gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos.

Hogyan lehet segíteni ebben a helyzetben?

„A feldolgozást segíti, ha a felnőttek őszintén, de a gyermek életkorának megfelelő szinten kommunikálnak vele az őt ért veszteségről vagy erőszakos eseményről. A titkolózás vagy bagatellizálás inkább fokozhatja a szorongást, mert a gyermek érzékeli a felnőttek feszültségét, de nem érti annak okát. Fontos, hogy kérdéseire egyszerű, érthető válaszokat kapjon, és megnyugtató visszajelzéseket arról, hogy nincs egyedül az érzéseivel” – folytatta dr. Sófi Gyula.

Ha a gyermek közvetlen tanúja volt erőszaknak – legyen szó családon belüli bántalmazásról, tragikus balesetről vagy más súlyos eseményről – akkor a szakmai protokoll szerint elengedhetetlen az egyszeri, gyermekbarát körülmények között zajló meghallgatás.

Ez védi őt attól, hogy újra és újra fel kelljen idéznie a fájdalmas történteket. Ezt követően korai, szülő-gyermek fókuszú traumaterápia javasolt, amely nemcsak a kicsi, hanem a család egésze számára nyújt támogatást.

Megfelelő pszichológiai és szociális segítséggel a legtöbb kisgyermek fokozatosan képes feldolgozni a gyászt és a traumát. A gyógyulás útja nem egyenes, és gyakran időigényes, de biztonságos környezetben, szeretetteljes és támogató kapcsolatok mellett jó eséllyel helyreállhat a gyermek lelki egyensúlya” – nyilatkozta dr. Sófi Gyula. 

 

 

 

