Gyermekpszichiáter a miskei kislány ügyéről: így hat a gyilkosság látványa a hároméves szemtanúra

Mint arról több cikkeinkben is beszámoltunk, hétfőn eltűnt egy 22 hónapos kislány Miskén, akit később holtan találtak meg a település szélén, egy szeméttelep közelében. A nevelőapját már elfogták, és gyanúsítottként bíróság elé állították. Az ügyről később kiderült, hogy a miskei kislány, Hanna hároméves fiútestvére is szemtanúja lehetett a gyilkosságnak, melynek borzasztó következményeiről Dr. Sófi Gyula gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvost kérdeztük meg.

Miskei kislány testvérének szörnyű következményekkel kell megküzdenie

Fotó: Pozsgai Ákos

A miskei kislány tragédiája

A gyanú szerint a gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy a kislány otthonától alig néhány száz méterre, a falu szélén lévő szemétlerakó közelében egy kőkereszt mögött a bozótosba rejtette el. A Bors információi szerint a kis Hanna 3 éves fiútestvére is láthatta a gyilkosságot.

A gyanúsított nevelőapát kedden délelőtt a hatóságoknak sikerült kézre keríteniük: a férfit Miskén fogták el, majd őrizetbe vették és kihallgatták. Csütörtök délután rendőri kísérettel, bilincsben és láncon vezettek be a Kecskeméti Járásbíróságra. A bíróság épületébe érkezve a lépcsőn felfelé mindössze ennyit mondott az újságíróknak: „ártatlan vagyok”. A tárgyalás további részletekről korábbi cikkünkben olvashat.

A hároméves testvér traumatikus sorsa

Dr. Sófi Gyula gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos segített abban a kérdésben, hogy milyen szörnyű következményei lehetnek annak, hogy Hanna hároméves testvére a szemtanúja lehetett a gyilkosságnak, amivel ilyen kicsi korában elvesztett egy hozzá nagyon közel álló családtagot is.

„A kisgyermekek gyász- és traumafeldolgozása gyakran nem a felnőttekhez hasonló formában jelenik meg, hanem a viselkedés és a játék szintjén válik láthatóvá. A hirtelen hangulatváltozások, szokatlan düh- vagy sírógörcsök, visszahúzódás, fokozott szorongás, illetve a korábban már elsajátított készségek (például szobatisztaság, önálló alvás) visszaesése mind figyelmeztető jelek lehetnek” – sorolta dr. Sófi Gyula.

A gyermek játéka is árulkodó: megjelenhetnek benne az átélt traumatikus események, akár újra és újra lejátszva, mintha a kicsi próbálná kontroll alá vonni a félelmetes élményt.

„Az alvással kapcsolatos problémák szintén gyakoriak. Ilyenkor a gyermek nehezen alszik el, többször felriad éjszaka, rémálmok gyötrik, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy a szülő mellett aludjon. Ezek a tünetek a biztonságérzet megingását jelzik. A kisgyermek számára ugyanis az állandóság, a kiszámítható napi rutin és a felnőttek védelmező jelenléte alapvető pszichés támaszt jelent” – mondta a gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos.