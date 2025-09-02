Drámai részetek derültek ki a miskei gyerekgyilkosságról, így találták meg a kis Hanna holttestét – galériával

Mint arról korábban beszámoltunk, drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt miskei kislányt, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét hétfő este találták meg. A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a 25 éves nevelőapa, J. Dávid ellen, akit emberölés miatt keresnek.

A speciális kutatókat is megrendítette az eltűnt miskei kislány halála

Fotó: Pozsgai Ákos

Kutyás egységekkel indult a keresés Miskén

A Pécsi Mentőkutyás Egyesületet felé hétfőn este 18 óra körül jelezték a Szekszárdi Kutató Mentők, hogy eltűnt egy kétéves kislány Miskén. Este 7 óra után érkeztek a település szélén kialakított vezetési pontra az első speciális kutyás kutatóegységek, köztük a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutató-Mentő Egyesület és a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is.

A rendőrség és polgárőrök is részt vettek a kutatásban

A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével egész nap zajlott a teljes településre kiterjesztett kutatás: rendőrök, polgárőrök keresték az eltűnt 22 hónapos Hannát. Mivel a környéken sok az erdős, bokros terület, ezért szükség volt a területkutató kutyákra.

„A Pécsi Mentőkutyás Egyesületet a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóival kiegészülve indultunk útnak, és velük együtt csatlakoztak a kereséshez” – számolt be közösségi oldalán az eseményekről a szervezet.